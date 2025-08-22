    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Berlin sieht Öl-Versorgung gesichert

    Foto: Stringer - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Beschädigung der russischen Ölpipeline Druschba durch ukrainische Drohnen gefährdet dem Bundeswirtschaftsministerium zufolge nicht die Kraftstoffversorgung in Deutschland. "Die Versorgungssicherheit ist gewährleistet", sagte eine Sprecherin in Berlin auf dpa-Anfrage. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie beobachte die Lage nach dem ukrainischen Angriff auf die russische Pumpstation Unetscha genau.

    Man sei auch in ständigem Austausch mit der Ölraffinerie PCK in Schwedt an der Oder (Brandenburg). Diese bezieht einen Teil ihres Erdöls aus Kasachstan im Transit durch die russische Pipeline Druschba (Freundschaft). Momentan gebe es keine Auswirkungen auf den Raffineriebetrieb, teilte PCK mit. Ungarn und die Slowakei meldeten, dass ihre Öllieferungen unterbrochen seien./fko/DP/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
