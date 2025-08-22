Pipeline-Treffer
Berlin sieht Öl-Versorgung gesichert
- Druschba-Pipeline beschädigt, aber Versorgung sicher.
- Bundeswirtschaftsministerium beobachtet Lage genau.
- PCK-Raffinerie in Schwedt weiterhin betriebsfähig.
BERLIN (dpa-AFX) - Die Beschädigung der russischen Ölpipeline Druschba durch ukrainische Drohnen gefährdet dem Bundeswirtschaftsministerium zufolge nicht die Kraftstoffversorgung in Deutschland. "Die Versorgungssicherheit ist gewährleistet", sagte eine Sprecherin in Berlin auf dpa-Anfrage. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie beobachte die Lage nach dem ukrainischen Angriff auf die russische Pumpstation Unetscha genau.
Man sei auch in ständigem Austausch mit der Ölraffinerie PCK in Schwedt an der Oder (Brandenburg). Diese bezieht einen Teil ihres Erdöls aus Kasachstan im Transit durch die russische Pipeline Druschba (Freundschaft). Momentan gebe es keine Auswirkungen auf den Raffineriebetrieb, teilte PCK mit. Ungarn und die Slowakei meldeten, dass ihre Öllieferungen unterbrochen seien./fko/DP/mis
das globale Risiko durch geopolitische Unsicherheiten nimmt deutlich zu.
Deshalb könnte der Ölpreis auch wieder sehr schnell nach oben drehen.
Trump redet sich derzeit alles schön. Irgendwann erkennt auch er die Realität.
Dann müssen die B2-Bomber nochmal ran.
Alles geht dann wieder auf Anfang:
- Blockade der Straße von Hormus?
- Flächenbrand in der Region?
- Ölpreis geht durch die Decke?
- ...
--- Nur meine Meinung ---