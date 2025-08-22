DroneShield - Aktie schießt in die Höhe +7,07 % - 22.08.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die DroneShield Aktie. Mit einer Performance von +7,07 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in DroneShield investiert war, konnte einen Gewinn von +190,62 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DroneShield Aktie damit um -12,30 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,79 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von DroneShield +345,89 % gewonnen.

DroneShield Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -12,30 % 1 Monat -3,79 % 3 Monate +190,62 % 1 Jahr +176,82 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den jüngsten Kursanstieg der DroneShield-Aktie, ausgelöst durch die australische Regierung, die 1,3 Milliarden Dollar in Drohnenabwehrtechnologien investiert. Analystenprognosen deuten auf weiteres Wachstumspotenzial hin. Technische Analysen und Handelsstrategien werden erörtert, während Anleger auf Markttrends und Nachrichten reagieren.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 875 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,82 Mrd. wert.

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.