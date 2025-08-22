    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNIO AktievorwärtsNachrichten zu NIO

    NIO Aktie schießt durch die Decke - 22.08.2025

    Am 22.08.2025 ist die NIO Aktie, bisher, um +6,08 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der NIO Aktie.

    Foto: vadimborkin - 258917169

    NIO ist ein führender Anbieter von Premium-Elektrofahrzeugen in China, bekannt für innovative Dienstleistungen wie Battery-as-a-Service. Hauptkonkurrenten sind Tesla und BYD. Einzigartig ist das BaaS-Modell und die Batteriewechselstationen.

    NIO Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.08.2025

    Die NIO Aktie konnte bisher um +6,08 % auf 5,0600 zulegen. Das sind +0,2900  mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von NIO über einen Zuwachs von +41,30 % freuen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +25,32 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,52 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +14,17 % gewonnen.

    NIO Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +25,32 %
    1 Monat +24,52 %
    3 Monate +41,30 %
    1 Jahr +36,36 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur NIO Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Vorstellung des neuen NIO ES8, der als konkurrenzfähig angesehen wird, und die technische Erweiterung des NIO Swap-Netzwerks. Es wird über Kurswiderstände bei 5,60 US-Dollar und das Potenzial für einen Anstieg auf 7-10 US-Dollar spekuliert. Die hohe Nachfrage nach dem NIO ONVO L90 und die Vorteile des Akkuwechselsystems werden ebenfalls thematisiert. Die Diskussion zeigt Optimismus bezüglich der Kursentwicklung und der fundamentalen Stärke von NIO.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NIO eingestellt.

    Zur NIO Diskussion

    Informationen zur NIO Aktie

    Es gibt 2 Mrd. NIO Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,55 Mrd. wert.

    Tencent-Partner zündet Preisbombe: Neuer SUV soll Tesla & Co. angreifen


    Die Aktien von Nio haben kräftig zugelegt, nachdem der chinesische Elektroautohersteller eines seiner bislang günstigsten Modelle vorgestellt hat.

    NIO mit technischem Kaufsignal


    Das noch im Jahr 2020 stark gefragte chinesische Elektroauto-Unternehmen hat in den letzten Jahren deutlich an Aufmerksamkeit verloren. Rein charttechnisch betrachtet zeigt sich jedoch ein anderes Bild.

    NIO Aktie jetzt kaufen?


    Ob die NIO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NIO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ISIN:US62914V1061WKN:A2N4PB



