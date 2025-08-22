NIO Aktie schießt durch die Decke - 22.08.2025

Die NIO Aktie konnte bisher um +6,08 % auf 5,0600€ zulegen. Das sind +0,2900 € mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

NIO ist ein führender Anbieter von Premium-Elektrofahrzeugen in China, bekannt für innovative Dienstleistungen wie Battery-as-a-Service. Hauptkonkurrenten sind Tesla und BYD. Einzigartig ist das BaaS-Modell und die Batteriewechselstationen.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von NIO über einen Zuwachs von +41,30 % freuen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +25,32 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,52 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +14,17 % gewonnen.

NIO Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +25,32 % 1 Monat +24,52 % 3 Monate +41,30 % 1 Jahr +36,36 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NIO Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Vorstellung des neuen NIO ES8, der als konkurrenzfähig angesehen wird, und die technische Erweiterung des NIO Swap-Netzwerks. Es wird über Kurswiderstände bei 5,60 US-Dollar und das Potenzial für einen Anstieg auf 7-10 US-Dollar spekuliert. Die hohe Nachfrage nach dem NIO ONVO L90 und die Vorteile des Akkuwechselsystems werden ebenfalls thematisiert. Die Diskussion zeigt Optimismus bezüglich der Kursentwicklung und der fundamentalen Stärke von NIO.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NIO eingestellt.

Informationen zur NIO Aktie

Es gibt 2 Mrd. NIO Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,55 Mrd. wert.

Die Aktien von Nio haben kräftig zugelegt, nachdem der chinesische Elektroautohersteller eines seiner bislang günstigsten Modelle vorgestellt hat.

Das noch im Jahr 2020 stark gefragte chinesische Elektroauto-Unternehmen hat in den letzten Jahren deutlich an Aufmerksamkeit verloren. Rein charttechnisch betrachtet zeigt sich jedoch ein anderes Bild.

NIO Aktie jetzt kaufen?

Ob die NIO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NIO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.