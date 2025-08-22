UNTERNEHMEN vom 22.08.2025 - 15.15 Uhr

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSuedzucker AktievorwärtsNachrichten zu Suedzucker

    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP: Niedrige Preise durchkreuzen Südzucker-Ziele - Aktie gibt nach

    MANNHEIM - Niedrige Preise für Zucker und Ethanol belasten Südzucker stärker als gedacht. Das Management strich deshalb seine Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr bis Ende Februar 2026 zusammen. "Das EU-Marktumfeld weist zwar Preissteigerungen auf, bleibt jedoch unter den ursprünglichen Erwartungen", teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit.

    Walmart über Trump-Zölle: Unsere Kosten steigen jede Woche

    BENTONVILLE - Die Importzölle von US-Präsident Donald Trump machen dem Supermarkt-Riesen Walmart immer mehr zu schaffen. Beim Auffüllen der Lagerbestände erhöhten sich die Kosten für Walmart "jede Woche", sagte Konzernchef Doug McMillon in einer Telefonkonferenz nach Vorlage von Quartalszahlen. Er rechne damit, dass es auch im laufenden Vierteljahr und dem Schlussquartal des Jahres so weitergehen werde. Im vergangenen Quartal seien die Preise bei Walmart in den USA im Schnitt ein Prozent höher als vor einem Jahr gewesen, teilte der Konzern mit.

    Air Liquide will Gase-Anbieter aus Südkorea übernehmen

    PARIS - Der Gase-Konzern Air Liquide will den südkoreanischen Gase-Anbieter DIG Airgas übernehmen. Mit dem bisherigen Eigentümer, einem Infrastrukturfonds der australischen Bank Macquarie , hat sich der französische Konzern dazu auf einen Unternehmenswert von 2,85 Milliarden Euro geeinigt, wie er am Freitag in Paris mitteilte. Durch den Deal baue Air Liquide die eigene Marktposition in Südkorea deutlich aus. Den Angaben zufolge soll die Übernahme in der ersten Hälfte des Jahres 2026 vollzogen werden.

    ^
    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Walmart Aktie

    Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 183,1 auf Tradegate (22. August 2025, 15:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Walmart Aktie um -1,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,52 %.

    Die Marktkapitalisierung von Walmart bezifferte sich zuletzt auf 669,40 Mrd..

    Walmart zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,13USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 106,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 130,00USD was eine Bandbreite von +26,48 %/+55,11 % bedeutet.




