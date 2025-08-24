    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsWIG 20 Index IndexvorwärtsNachrichten zu WIG 20 Index

    Aktienmarkt immer gefragter

    317 Aufrufe 317 0 Kommentare 0 Kommentare

    Polens Wirtschaft boomt – So zündet dein Depot

    Der polnische Aktienmarkt ist gefragt wie eh und je. Die Wirtschaft floriert, der Kapitalmarkt boomt. Und das hat seine Gründe.

    Für Sie zusammengefasst
    • Polnische Wirtschaft boomt, Aktienmarkt gefragt wie nie.
    • Durchschnittslöhne steigen jährlich um 5 Prozent.
    • Warschauer Börse legte in fünf Jahren um 109,4 % zu.
    • Report: Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Aktienmarkt immer gefragter - Polens Wirtschaft boomt – So zündet dein Depot
    Foto: stadtratte - stadtratte/Shotshop

    Während man in Deutschland immer wieder vollmundig die Aktienrente ankündigt, hat Polen schon längst Schritte in dieser Richtung gemacht.

    Auch die realen Durchschnittslöhne klettern in Polen, jährlich um die 5 Prozent. 

    Zwar legte die Warschauer Börse in den letzten fünf Jahren um beeindruckende 109,4 Prozent zu, gemessen am Bruttoinlandsprodukt liegt ihre Marktkapitalisierung mit rund 37 Prozent aber nach wie vor deutlich hinter der Frankfurter Wertpapierbörse (rund 56 Prozent) und der Pariser Börse (rund 109 Prozent).

    Daher lohnt sich ein Blick auf die polnische Wirtschaft und Polens Kapitalmarkt.

    Adrian Kowollik (links) spricht mit Krischan Orth über das boomende Polen

    In diesem Börse, Baby-Spezial spricht Krischan Orth mit Adrian Kowalik, Managing Partner von East Value Research in Berlin, über die Erfolgsfaktoren der polnischen Wirtschaft, die boomende Warschauer Börse und spannende Aktien aus den Bereichen Konsum, E-Commerce und Tourismus.

    Außerdem lädt Kowollik am 1. September um 9 Uhr zur virtuellen Konferenz Poland on Air ein – inklusive einer spannenden Paneldiskussion mit dem Vorstandschef der polnischen Börse.

    >>>Hört direkt rein – unser Podcast-Format "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

    Spotify

    Apple Podcasts

    Podcast.de

    Podscan.fm

    Radio.de

    Podcast Republic

    YouTube

    Der WIG 20 Index wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,55 % und einem Kurs von 2.895PKT auf Warschau (22. August 2025, 18:00 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktienmarkt immer gefragter Polens Wirtschaft boomt – So zündet dein Depot Der polnische Aktienmarkt ist gefragt wie eh und je. Die Wirtschaft floriert, der Kapitalmarkt boomt. Und das hat seine Gründe.