Polens Wirtschaft boomt – So zündet dein Depot

Auch die realen Durchschnittslöhne klettern in Polen, jährlich um die 5 Prozent.

Während man in Deutschland immer wieder vollmundig die Aktienrente ankündigt, hat Polen schon längst Schritte in dieser Richtung gemacht.

Zwar legte die Warschauer Börse in den letzten fünf Jahren um beeindruckende 109,4 Prozent zu, gemessen am Bruttoinlandsprodukt liegt ihre Marktkapitalisierung mit rund 37 Prozent aber nach wie vor deutlich hinter der Frankfurter Wertpapierbörse (rund 56 Prozent) und der Pariser Börse (rund 109 Prozent).

Daher lohnt sich ein Blick auf die polnische Wirtschaft und Polens Kapitalmarkt.

Adrian Kowollik (links) spricht mit Krischan Orth über das boomende Polen

In diesem Börse, Baby-Spezial spricht Krischan Orth mit Adrian Kowalik, Managing Partner von East Value Research in Berlin, über die Erfolgsfaktoren der polnischen Wirtschaft, die boomende Warschauer Börse und spannende Aktien aus den Bereichen Konsum, E-Commerce und Tourismus.

Außerdem lädt Kowollik am 1. September um 9 Uhr zur virtuellen Konferenz Poland on Air ein – inklusive einer spannenden Paneldiskussion mit dem Vorstandschef der polnischen Börse.

