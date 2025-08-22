ELEGOO debütiert auf der IFA und bringt den 3D-Druck in den Alltag

„Der 3D-Druck ist keine komplexe Technologie mehr, die nur Profis vorbehalten ist", so Chris Hong, Gründer von ELEGOO. „Die IFA ist eine großartige Plattform, um den Menschen zu zeigen, wie intuitiv, intelligent und inspirierend diese Technologie im Alltag sein kann."

SHENZHEN, China, 22. August 2025 /PRNewswire/ -- ELEGOO, eine schnell wachsende Marke im Bereich der globalen intelligenten Fertigung, wird vom 1. bis 5. September erstmals an der IFA 2025 in der Messe Berlin (Halle 20-161) teilnehmen. Das Debüt des Unternehmens auf Europas größter Messe für Unterhaltungselektronik unterstreicht seine Mission, den 3D-Druck für den alltäglichen Nutzer zugänglicher, erschwinglicher und angenehmer zu machen. Seit seinem Einstieg in die 3D-Druckbranche hat sich ELEGOO darauf konzentriert, den 3D-Druck zu demokratisieren – ihn von einem Nischenprodukt für die Industrie zu einer Technologie für den Hausgebrauch zu machen, die die Kreativität im Alltag fördert und Probleme des Alltags löst.

Innovationen auf dem Display

In Halle 20, Stand 161, werden die Besucher eine Reihe von innovativen Druckern sehen: Centauri Carbon, OrangeStorm Giga, Saturn 4 Ultra 6K, Mars 5 Ultra und die Europapremiere von Jupiter 2, der noch in diesem Jahr offiziell eingeführt wird. Der Centauri Carbon, Gewinner des iF DESIGN AWARD 2025, ist eines der Flaggschiffe unter den FDM-3D-Druckern von Elegoo und bietet eine um 25 % höhere Geschwindigkeit als andere Drucker. Die Druckzeit für eine normale Handyhülle kann auf weniger als 30 Minuten reduziert werden. Der Jupiter 2 ist ein großformatiger 3D-Drucker für Kunstharz, der mit einem 14-Zoll-16K-LCD-Bildschirm neue Maßstäbe setzt und mit einer für diese Serie höchsten XY-Auflösung von 20 × 26 µm gestochen scharfe Details und ultraglatte Oberflächen erzielt. Alle Modelle vereinen hohe Geschwindigkeit, Präzision und intelligente Funktionen, um eine benutzerfreundliche Bedienung für alle Verbraucher zu gewährleisten und gleichzeitig professionelle Ergebnisse zu liefern. Die Besucher können den gesamten Druckprozess an den ausgestellten Druckern erleben.

Nexprint-Plattform und Creator Fund in Höhe von 1 Mio. USD

Anfang August dieses Jahres startete ELEGOO Nexprint, eine Kreativplattform, die Nutzer weltweit miteinander verbindet und den Austausch von 3D-Originalmodellen fördert. Die Initiative wird durch einen mit 1 Million Dollar dotierten Creator Fund unterstützt, mit dem innovative Designs prämiert werden. Da 3D-Modelldateien die unverzichtbare Brücke zwischen Kreativität und einem gedruckten Objekt sind, möchte die Plattform den für Verbraucher schwierigsten Schritt im 3D-Druckprozess vereinfachen und eine neue Welle der Kreativität bei Anfängern, Hobbybastlern und Profis gleichermaßen auslösen.