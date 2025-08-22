SpaceX-Konkurrent vor Rekordstart – Aktie zündet womöglich mit

Neue Startrampe in den USA Nur wenige Tage später will das Unternehmen den Raketenstartplatz Launch Complex 3 in Wallops Island, Virginia, offiziell eröffnen. Die Anlage soll künftig die Neutron-Rakete beherbergen, ein wiederverwendbares Trägersystem für mittlere Lasten. Parallel dazu will Rocket Lab eine dichte Startfrequenz mit der Electron beibehalten.

Rocket Lab steht am Sonnabend vor einem Meilenstein. Das Raumfahrtunternehmen will seine Electron-Trägerrakete zum insgesamt 70. Mal starten. Die Mission trägt den Namen "Live, Laugh, Launch" und soll vom Startplatz Launch Complex 1 in Neuseeland fünf Satelliten eines kommerziellen Kunden in den Erdorbit bringen. Das erste Startfenster öffnet um 18 Uhr 30 Eastern Time (0 Uhr 30 MESZ am Sonntag). Rocket Lab erklärte, die Mission belege die Stärke des Unternehmens, kleinen Satellitenkunden schnellen und flexiblen Zugang ins All zu verschaffen.

Aktie in Korrektur, aber über Unterstützung

Die Aktie von Rocket Lab befindet sich seit fünf Wochen in einem Abwärtstrend. Zuletzt prallte das Papier an seiner 50-Tage-Linie ab und fiel am Freitagnachmittag leicht zurück. Gleichzeitig hält die Aktie ihre 10-Wochen-Linie. Marktbeobachter sehen darin eine wichtige Unterstützung. Ein klarer Rebound an dieser Marke könnte den Abwärtstrend beenden und eine neue Kaufchance eröffnen.

Trotz der jüngsten Schwäche hat sich Rocket Lab im Jahr 2025 kräftig entwickelt. Damit gehört das Papier zu den dynamischeren Werten im Raumfahrtsektor.

Politischer Rückenwind für Raumfahrtfirmen

Die jüngsten Kursbewegungen fallen in eine Phase, in der die US-Regierung den kommerziellen Raumfahrtmarkt zusätzlich stützt. Präsident Donald Trump unterzeichnete am 13. August eine Executive Order, die Genehmigungsprozesse beschleunigen und Umweltauflagen lockern soll. Analysten von Cantor Fitzgerald sehen darin direkte Vorteile für Rocket Lab und Intuitive Machines. "Schnellere Umweltprüfungen und vereinfachte Genehmigungen könnten die Zeit bis zur Missionsfreigabe erheblich verkürzen", heißt es in einer aktuellen Studie. Cantor stuft die Rocket Lab-Aktie weiterhin mit "Outperform" ein.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion