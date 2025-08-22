Börsenstart USA - 22.08. - Dow Jones stark +0,73 %

Der Dow Jones steht bei 45.112,70 PKT und gewinnt bisher +0,73 %.

Top-Werte: Boeing +2,01 %, Honeywell International +1,53 %, Walt Disney +1,47 %, Unitedhealth Group +1,45 %, Visa (A) +1,44 %

Flop-Werte: NVIDIA -0,50 %, Amazon -0,33 %, Amgen -0,14 %, Microsoft -0,03 %, Coca-Cola +0,34 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:59) bei 23.192,95 PKT und steigt um +0,20 %.

Top-Werte: Intel +2,98 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) +2,82 %, NXP Semiconductors +2,73 %, ON Semiconductor +2,72 %, Fortinet +2,30 %

Flop-Werte: Workday (A) -1,74 %, Intuit -1,41 %, Ross Stores -1,39 %, Palantir -1,16 %, AppLovin Registered (A) -0,78 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.396,52 PKT und steigt um +0,41 %.

Top-Werte: Enphase Energy +3,28 %, Caesars Entertainment +3,19 %, Intel +2,98 %, NXP Semiconductors +2,73 %, ON Semiconductor +2,72 %

Flop-Werte: Workday (A) -1,74 %, Fiserv -1,67 %, Incyte -1,61 %, Intuit -1,41 %, Ross Stores -1,39 %