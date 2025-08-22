Marvin Flenche
Woran das Kundenbeziehungsmanagement vieler Unternehmen scheitert - und wie umsatz.io Abhilfe schafft (FOTO)
Hannover (ots) - Steigende Marktanforderungen, komplexere Vertriebsprozesse und
ein harter Wettbewerb - viele Unternehmen kämpfen mit ineffizienten
CRM-Systemen, die wertvolle Chancen verpuffen lassen. Dabei wird immer
deutlicher: Nur wer seine Kundendaten optimal managt, kann langfristig wachsen
und die Konkurrenz hinter sich lassen. Was aber ist dafür entscheidend und wie
gelingt der Weg zur maximalen Vertriebseffizienz?
Unzählige Unternehmen stehen heute vor einer entscheidenden Herausforderung:
Während Kundenbeziehungen den Motor jedes erfolgreichen Betriebs bilden, fehlt
es in der Praxis häufig an einer wirkungsvollen Verwaltung dieser wertvollen
Kontakte. Besonders kleine und mittelständische Betriebe arbeiten sich dabei
durch aufwendige Tabellen, verlieren im Datenchaos schnell den Überblick und
vergeben so enorme Umsatzpotenziale. Die Folge sind schwankende Absatzzahlen,
verpasste Akquise-Möglichkeiten und eine allgegenwärtige Unsicherheit im
Vertrieb. "Wer es dabei versäumt, ein geeignetes System zu implementieren,
riskiert erhebliche Wettbewerbsnachteile - oft ohne sich der Tragweite bewusst
zu sein", mahnt Marvin Flenche von umsatz.io.
"Der Schlüssel zu einer nachhaltigen Vertriebsperformance liegt demnach immer in
einer maßgeschneiderten CRM-Lösung, die sich an den echten Bedürfnissen des
Unternehmens orientiert und sämtliche Vertriebsprozesse intelligent abbildet",
fügt er hinzu. Mit umsatz.io hat Marvin Flenche genau dafür ein leistungsstarkes
Tool entwickelt, das speziell auf kleine und mittelständische Unternehmen
zugeschnitten ist und dort maximalen Mehrwert schafft. Das System vereint
intuitive Bedienung, smarte Vertriebssteuerung und agile Anpassbarkeit - und
unterstützt Vertriebsteams dabei, endlich methodisch und wachstumsstark zu
arbeiten. Worauf es dabei ankommt und welche Rolle ein stabiles
Kundenbeziehungsmanagement für maximalen Vertriebserfolg wirklich spielt,
erfahren Sie hier.
Komplexität als Umsatzbremse: Warum viele CRM-Systeme an den Bedürfnissen
scheitern
"Ein zu komplexes Set-up ist eine der häufigsten Ursachen dafür, dass
CRM-Projekte gerade in kleineren Firmen scheitern", berichtet Marvin Flenche aus
seiner täglichen Beratungspraxis. Zahlreiche Systeme bieten zwar beeindruckende
Funktionslandschaften, sind aber alles andere als anwenderfreundlich. Besonders
in Unternehmen, die keine eigenen IT-Experten beschäftigen, bedeutet das enorme
Hürden bei der Einrichtung, hohe Kosten für externe Unterstützung - und vor
allem: Mitarbeiter, die das System nicht gewinnbringend nutzen.
In vielen Fällen wird das Frustrationspotenzial sogar zum echten Umsatzkiller,
weil sich die Prozesse verzögern und wertvolle Kundendaten entweder
Komplexität als Umsatzbremse: Warum viele CRM-Systeme an den Bedürfnissen
scheitern
