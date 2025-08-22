Woran das Kundenbeziehungsmanagement vieler Unternehmen scheitert - und wie umsatz.io Abhilfe schafft (FOTO)

Hannover (ots) - Steigende Marktanforderungen, komplexere Vertriebsprozesse und

ein harter Wettbewerb - viele Unternehmen kämpfen mit ineffizienten

CRM-Systemen, die wertvolle Chancen verpuffen lassen. Dabei wird immer

deutlicher: Nur wer seine Kundendaten optimal managt, kann langfristig wachsen

und die Konkurrenz hinter sich lassen. Was aber ist dafür entscheidend und wie

gelingt der Weg zur maximalen Vertriebseffizienz?



Unzählige Unternehmen stehen heute vor einer entscheidenden Herausforderung:

Während Kundenbeziehungen den Motor jedes erfolgreichen Betriebs bilden, fehlt

es in der Praxis häufig an einer wirkungsvollen Verwaltung dieser wertvollen

Kontakte. Besonders kleine und mittelständische Betriebe arbeiten sich dabei

durch aufwendige Tabellen, verlieren im Datenchaos schnell den Überblick und

vergeben so enorme Umsatzpotenziale. Die Folge sind schwankende Absatzzahlen,

verpasste Akquise-Möglichkeiten und eine allgegenwärtige Unsicherheit im

Vertrieb. "Wer es dabei versäumt, ein geeignetes System zu implementieren,

riskiert erhebliche Wettbewerbsnachteile - oft ohne sich der Tragweite bewusst

zu sein", mahnt Marvin Flenche von umsatz.io.







einer maßgeschneiderten CRM-Lösung, die sich an den echten Bedürfnissen des

Unternehmens orientiert und sämtliche Vertriebsprozesse intelligent abbildet",

fügt er hinzu. Mit umsatz.io hat Marvin Flenche genau dafür ein leistungsstarkes

Tool entwickelt, das speziell auf kleine und mittelständische Unternehmen

zugeschnitten ist und dort maximalen Mehrwert schafft. Das System vereint

intuitive Bedienung, smarte Vertriebssteuerung und agile Anpassbarkeit - und

unterstützt Vertriebsteams dabei, endlich methodisch und wachstumsstark zu

arbeiten. Worauf es dabei ankommt und welche Rolle ein stabiles

Kundenbeziehungsmanagement für maximalen Vertriebserfolg wirklich spielt,

erfahren Sie hier.



Komplexität als Umsatzbremse: Warum viele CRM-Systeme an den Bedürfnissen

scheitern



"Ein zu komplexes Set-up ist eine der häufigsten Ursachen dafür, dass

CRM-Projekte gerade in kleineren Firmen scheitern", berichtet Marvin Flenche aus

seiner täglichen Beratungspraxis. Zahlreiche Systeme bieten zwar beeindruckende

Funktionslandschaften, sind aber alles andere als anwenderfreundlich. Besonders

in Unternehmen, die keine eigenen IT-Experten beschäftigen, bedeutet das enorme

Hürden bei der Einrichtung, hohe Kosten für externe Unterstützung - und vor

allem: Mitarbeiter, die das System nicht gewinnbringend nutzen.



In vielen Fällen wird das Frustrationspotenzial sogar zum echten Umsatzkiller,

weil sich die Prozesse verzögern und wertvolle Kundendaten entweder Seite 1 von 3 Seite 2 ►





