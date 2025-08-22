    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Woran das Kundenbeziehungsmanagement vieler Unternehmen scheitert - und wie umsatz.io Abhilfe schafft (FOTO)

    Hannover (ots) - Steigende Marktanforderungen, komplexere Vertriebsprozesse und
    ein harter Wettbewerb - viele Unternehmen kämpfen mit ineffizienten
    CRM-Systemen, die wertvolle Chancen verpuffen lassen. Dabei wird immer
    deutlicher: Nur wer seine Kundendaten optimal managt, kann langfristig wachsen
    und die Konkurrenz hinter sich lassen. Was aber ist dafür entscheidend und wie
    gelingt der Weg zur maximalen Vertriebseffizienz?

    Unzählige Unternehmen stehen heute vor einer entscheidenden Herausforderung:
    Während Kundenbeziehungen den Motor jedes erfolgreichen Betriebs bilden, fehlt
    es in der Praxis häufig an einer wirkungsvollen Verwaltung dieser wertvollen
    Kontakte. Besonders kleine und mittelständische Betriebe arbeiten sich dabei
    durch aufwendige Tabellen, verlieren im Datenchaos schnell den Überblick und
    vergeben so enorme Umsatzpotenziale. Die Folge sind schwankende Absatzzahlen,
    verpasste Akquise-Möglichkeiten und eine allgegenwärtige Unsicherheit im
    Vertrieb. "Wer es dabei versäumt, ein geeignetes System zu implementieren,
    riskiert erhebliche Wettbewerbsnachteile - oft ohne sich der Tragweite bewusst
    zu sein", mahnt Marvin Flenche von umsatz.io.

    "Der Schlüssel zu einer nachhaltigen Vertriebsperformance liegt demnach immer in
    einer maßgeschneiderten CRM-Lösung, die sich an den echten Bedürfnissen des
    Unternehmens orientiert und sämtliche Vertriebsprozesse intelligent abbildet",
    fügt er hinzu. Mit umsatz.io hat Marvin Flenche genau dafür ein leistungsstarkes
    Tool entwickelt, das speziell auf kleine und mittelständische Unternehmen
    zugeschnitten ist und dort maximalen Mehrwert schafft. Das System vereint
    intuitive Bedienung, smarte Vertriebssteuerung und agile Anpassbarkeit - und
    unterstützt Vertriebsteams dabei, endlich methodisch und wachstumsstark zu
    arbeiten. Worauf es dabei ankommt und welche Rolle ein stabiles
    Kundenbeziehungsmanagement für maximalen Vertriebserfolg wirklich spielt,
    erfahren Sie hier.

    Komplexität als Umsatzbremse: Warum viele CRM-Systeme an den Bedürfnissen
    scheitern

    "Ein zu komplexes Set-up ist eine der häufigsten Ursachen dafür, dass
    CRM-Projekte gerade in kleineren Firmen scheitern", berichtet Marvin Flenche aus
    seiner täglichen Beratungspraxis. Zahlreiche Systeme bieten zwar beeindruckende
    Funktionslandschaften, sind aber alles andere als anwenderfreundlich. Besonders
    in Unternehmen, die keine eigenen IT-Experten beschäftigen, bedeutet das enorme
    Hürden bei der Einrichtung, hohe Kosten für externe Unterstützung - und vor
    allem: Mitarbeiter, die das System nicht gewinnbringend nutzen.

    In vielen Fällen wird das Frustrationspotenzial sogar zum echten Umsatzkiller,
    weil sich die Prozesse verzögern und wertvolle Kundendaten entweder
