    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Saubere Energie für alle

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    BLUETTI und UN-Habitat verstärken Partnerschaft zur Erweiterung des Zugangs zu sauberer Energie in Afrika

    Nairobi, Kenia (ots/PRNewswire) - Das weltweit führende Unternehmen für saubere
    Energie BLUETTI (https://www.bluettipower.com/) hat seine Partnerschaft mit dem
    Programm der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen
    (https://unhabitat.org/) (UN-Habitat) vertieft, um den Zugang zu nachhaltiger
    sauberer Energie in ganz Afrika zu beschleunigen. Aufbauend auf der laufenden
    Initiative 'Lighting An African Family'
    (https://www.bluettipower.com/pages/laaf) (LAAF) in Kenia, die sich nun im
    vierten Jahr befindet, kommt das Programm weiterhin 500 Familien und mehr als
    2.000 Bewohnern in städtischen und stadtnahen unterversorgten Gemeinden zugute,
    die mehrheitlich von Frauen geführte Haushalte sind.

    Im Rahmen dieser Partnerschaft nahm BLUETTI an der 2025 Devolution Conference
    (12.-15. August), Kenias wichtigstem politischen Forum, teil, um zu zeigen, wie
    saubere, erschwingliche Energielösungen den Wohnungsbau, die
    Widerstandsfähigkeit der Städte und intelligente urbane Lösungen unterstützen.
    Die Konferenz bekräftigte das gemeinsame Engagement der Parteien, Institutionen
    und der kenianischen Regierung, dass saubere Energie für die Förderung einer
    nachhaltigen Zukunft für alle entscheidend ist.

    Aufbauend auf dieser Dynamik engagierte die Partnerschaft Gemeinden in zwei
    städtischen Gebieten: Muhoroni, ein schnell wachsendes Stadtrandgebiet im Bezirk
    Kisumu, sowie EX-Grogon und Mathare, informelle Siedlungen im Zentrum von
    Nairobi. Durch Schulungen und Technologietransfer spendete BLUETTI 500 E60 Solar
    Lighting and Storage-Kits, von denen über 2.000 Einwohner profitieren. Im Laufe
    von fünf Jahren soll die Initiative die Kohlendioxidemissionen um 337,5 Tonnen
    reduzieren und gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit der Städte und das
    Umweltbewusstsein in den Gemeinden stärken.

    "Die Partnerschaft mit BLUETTI bringt bedürftigen Familien in Afrika südlich der
    Sahara erneuerbare Energien, insbesondere für von Frauen geführte Haushalte, und
    ist ein Beispiel für ein Partnerschaftsmodell zwischen den Vereinten Nationen
    und dem Privatsektor", sagte Mr Oumar Sylla, Director of the Regional Office for
    Africa at UN-Habitat, bei einem Treffen mit Vertretern von BLUETTI in den
    UN-Büros in Nairobi.

    "Wir sind stolz darauf, unsere gemeinsamen Bemühungen mit UN-Habitat zu
    verstärken und uns der Aufgabe und Verantwortung zu stellen, die Sustainable
    Development Goals voranzutreiben", sagte James Ray, Sprecher von BLUETTI.

    Nach dem Start in Kenia planen BLUETTI und UN-Habitat die Ausweitung
    entsprechender Programme auf andere afrikanische Länder und bekräftigen damit
    ihr Engagement für Nachhaltigkeit und Energiegerechtigkeit.

    Informationen zu BLUETTI

    Als Technologiepionier im Bereich der sauberen Energie liefert BLUETTI
    zuverlässige Lösungen, die von Home-Batterie-Backup-Systemen
    (https://www.bluettipower.com/collections/home-battery-backup) bis hin zu
    tragbaren Stromstationen
    (https://www.bluettipower.com/collections/power-stations) für Outdoor-Abenteuer
    reichen. BLUETTI genießt das Vertrauen von über 3,5 Milliarden Nutzern in mehr
    als 110 Ländern und Regionen und setzt sich für langfristige Nachhaltigkeit und
    verantwortungsvolle Innovation ein.

    Über UN-Habitat

    Das Programm der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen (UN-Habitat) ist
    die zentrale Stelle der Vereinten Nationen für Urbanisierung, die sozial und
    ökologisch nachhaltige Städte und Gemeinden fördert und weltweit mit Partnern
    zusammenarbeitet, um eine integrative, widerstandsfähige Entwicklung zu fördern
    und gleichzeitig Ungleichheit, Diskriminierung und Armut zu verringern.

    Ellen Lee

    PR Specialist

    mailto:ellenlee@bluetti.com

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2756075/BLUETTI_and_UN_Habitat_carry_out
    _the_LAAF_program_in_Muhoroni__Kenya__providing_renewable_energy_aid.jpg

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2657200/5472727/Bluetti_Logo_with_Text__
    Black_Logo.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/saubere-energie-
    fur-alle-bluetti-und-un-habitat-verstarken-partnerschaft-zur-erweiterung-des-zug
    angs-zu-sauberer-energie-in-afrika-302536653.html

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180618/6102403
    OTS: BLUETTI POWER INC.




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Saubere Energie für alle BLUETTI und UN-Habitat verstärken Partnerschaft zur Erweiterung des Zugangs zu sauberer Energie in Afrika Das weltweit führende Unternehmen für saubere Energie BLUETTI (https://www.bluettipower.com/) hat seine Partnerschaft mit dem Programm der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen (https://unhabitat.org/) (UN-Habitat) vertieft, um den Zugang zu …