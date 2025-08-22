BLUETTI und UN-Habitat verstärken Partnerschaft zur Erweiterung des Zugangs zu sauberer Energie in Afrika

Nairobi, Kenia (ots/PRNewswire) - Das weltweit führende Unternehmen für saubere

Energie BLUETTI (https://www.bluettipower.com/) hat seine Partnerschaft mit dem

Programm der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen

(https://unhabitat.org/) (UN-Habitat) vertieft, um den Zugang zu nachhaltiger

sauberer Energie in ganz Afrika zu beschleunigen. Aufbauend auf der laufenden

Initiative 'Lighting An African Family'

(https://www.bluettipower.com/pages/laaf) (LAAF) in Kenia, die sich nun im

vierten Jahr befindet, kommt das Programm weiterhin 500 Familien und mehr als

2.000 Bewohnern in städtischen und stadtnahen unterversorgten Gemeinden zugute,

die mehrheitlich von Frauen geführte Haushalte sind.



Im Rahmen dieser Partnerschaft nahm BLUETTI an der 2025 Devolution Conference

(12.-15. August), Kenias wichtigstem politischen Forum, teil, um zu zeigen, wie

saubere, erschwingliche Energielösungen den Wohnungsbau, die

Widerstandsfähigkeit der Städte und intelligente urbane Lösungen unterstützen.

Die Konferenz bekräftigte das gemeinsame Engagement der Parteien, Institutionen

und der kenianischen Regierung, dass saubere Energie für die Förderung einer

nachhaltigen Zukunft für alle entscheidend ist.





Aufbauend auf dieser Dynamik engagierte die Partnerschaft Gemeinden in zwei

städtischen Gebieten: Muhoroni, ein schnell wachsendes Stadtrandgebiet im Bezirk

Kisumu, sowie EX-Grogon und Mathare, informelle Siedlungen im Zentrum von

Nairobi. Durch Schulungen und Technologietransfer spendete BLUETTI 500 E60 Solar

Lighting and Storage-Kits, von denen über 2.000 Einwohner profitieren. Im Laufe

von fünf Jahren soll die Initiative die Kohlendioxidemissionen um 337,5 Tonnen

reduzieren und gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit der Städte und das

Umweltbewusstsein in den Gemeinden stärken.



"Die Partnerschaft mit BLUETTI bringt bedürftigen Familien in Afrika südlich der

Sahara erneuerbare Energien, insbesondere für von Frauen geführte Haushalte, und

ist ein Beispiel für ein Partnerschaftsmodell zwischen den Vereinten Nationen

und dem Privatsektor", sagte Mr Oumar Sylla, Director of the Regional Office for

Africa at UN-Habitat, bei einem Treffen mit Vertretern von BLUETTI in den

UN-Büros in Nairobi.



"Wir sind stolz darauf, unsere gemeinsamen Bemühungen mit UN-Habitat zu

verstärken und uns der Aufgabe und Verantwortung zu stellen, die Sustainable

Development Goals voranzutreiben", sagte James Ray, Sprecher von BLUETTI.



Nach dem Start in Kenia planen BLUETTI und UN-Habitat die Ausweitung

entsprechender Programme auf andere afrikanische Länder und bekräftigen damit

ihr Engagement für Nachhaltigkeit und Energiegerechtigkeit.



Informationen zu BLUETTI



Als Technologiepionier im Bereich der sauberen Energie liefert BLUETTI

zuverlässige Lösungen, die von Home-Batterie-Backup-Systemen

(https://www.bluettipower.com/collections/home-battery-backup) bis hin zu

tragbaren Stromstationen

(https://www.bluettipower.com/collections/power-stations) für Outdoor-Abenteuer

reichen. BLUETTI genießt das Vertrauen von über 3,5 Milliarden Nutzern in mehr

als 110 Ländern und Regionen und setzt sich für langfristige Nachhaltigkeit und

verantwortungsvolle Innovation ein.



Über UN-Habitat



Das Programm der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen (UN-Habitat) ist

die zentrale Stelle der Vereinten Nationen für Urbanisierung, die sozial und

ökologisch nachhaltige Städte und Gemeinden fördert und weltweit mit Partnern

zusammenarbeitet, um eine integrative, widerstandsfähige Entwicklung zu fördern

und gleichzeitig Ungleichheit, Diskriminierung und Armut zu verringern.



Ellen Lee



PR Specialist



mailto:ellenlee@bluetti.com



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2756075/BLUETTI_and_UN_Habitat_carry_out

_the_LAAF_program_in_Muhoroni__Kenya__providing_renewable_energy_aid.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2657200/5472727/Bluetti_Logo_with_Text__

Black_Logo.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/saubere-energie-

fur-alle-bluetti-und-un-habitat-verstarken-partnerschaft-zur-erweiterung-des-zug

angs-zu-sauberer-energie-in-afrika-302536653.html



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180618/6102403

OTS: BLUETTI POWER INC.







