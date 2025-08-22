Saubere Energie für alle
BLUETTI und UN-Habitat verstärken Partnerschaft zur Erweiterung des Zugangs zu sauberer Energie in Afrika
Nairobi, Kenia (ots/PRNewswire) - Das weltweit führende Unternehmen für saubere
Energie BLUETTI (https://www.bluettipower.com/) hat seine Partnerschaft mit dem
Programm der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen
(https://unhabitat.org/) (UN-Habitat) vertieft, um den Zugang zu nachhaltiger
sauberer Energie in ganz Afrika zu beschleunigen. Aufbauend auf der laufenden
Initiative 'Lighting An African Family'
(https://www.bluettipower.com/pages/laaf) (LAAF) in Kenia, die sich nun im
vierten Jahr befindet, kommt das Programm weiterhin 500 Familien und mehr als
2.000 Bewohnern in städtischen und stadtnahen unterversorgten Gemeinden zugute,
die mehrheitlich von Frauen geführte Haushalte sind.
Im Rahmen dieser Partnerschaft nahm BLUETTI an der 2025 Devolution Conference
(12.-15. August), Kenias wichtigstem politischen Forum, teil, um zu zeigen, wie
saubere, erschwingliche Energielösungen den Wohnungsbau, die
Widerstandsfähigkeit der Städte und intelligente urbane Lösungen unterstützen.
Die Konferenz bekräftigte das gemeinsame Engagement der Parteien, Institutionen
und der kenianischen Regierung, dass saubere Energie für die Förderung einer
nachhaltigen Zukunft für alle entscheidend ist.
Aufbauend auf dieser Dynamik engagierte die Partnerschaft Gemeinden in zwei
städtischen Gebieten: Muhoroni, ein schnell wachsendes Stadtrandgebiet im Bezirk
Kisumu, sowie EX-Grogon und Mathare, informelle Siedlungen im Zentrum von
Nairobi. Durch Schulungen und Technologietransfer spendete BLUETTI 500 E60 Solar
Lighting and Storage-Kits, von denen über 2.000 Einwohner profitieren. Im Laufe
von fünf Jahren soll die Initiative die Kohlendioxidemissionen um 337,5 Tonnen
reduzieren und gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit der Städte und das
Umweltbewusstsein in den Gemeinden stärken.
"Die Partnerschaft mit BLUETTI bringt bedürftigen Familien in Afrika südlich der
Sahara erneuerbare Energien, insbesondere für von Frauen geführte Haushalte, und
ist ein Beispiel für ein Partnerschaftsmodell zwischen den Vereinten Nationen
und dem Privatsektor", sagte Mr Oumar Sylla, Director of the Regional Office for
Africa at UN-Habitat, bei einem Treffen mit Vertretern von BLUETTI in den
UN-Büros in Nairobi.
"Wir sind stolz darauf, unsere gemeinsamen Bemühungen mit UN-Habitat zu
verstärken und uns der Aufgabe und Verantwortung zu stellen, die Sustainable
Development Goals voranzutreiben", sagte James Ray, Sprecher von BLUETTI.
Nach dem Start in Kenia planen BLUETTI und UN-Habitat die Ausweitung
entsprechender Programme auf andere afrikanische Länder und bekräftigen damit
ihr Engagement für Nachhaltigkeit und Energiegerechtigkeit.
Informationen zu BLUETTI
Als Technologiepionier im Bereich der sauberen Energie liefert BLUETTI
zuverlässige Lösungen, die von Home-Batterie-Backup-Systemen
(https://www.bluettipower.com/collections/home-battery-backup) bis hin zu
tragbaren Stromstationen
(https://www.bluettipower.com/collections/power-stations) für Outdoor-Abenteuer
reichen. BLUETTI genießt das Vertrauen von über 3,5 Milliarden Nutzern in mehr
als 110 Ländern und Regionen und setzt sich für langfristige Nachhaltigkeit und
verantwortungsvolle Innovation ein.
Über UN-Habitat
Das Programm der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen (UN-Habitat) ist
die zentrale Stelle der Vereinten Nationen für Urbanisierung, die sozial und
ökologisch nachhaltige Städte und Gemeinden fördert und weltweit mit Partnern
zusammenarbeitet, um eine integrative, widerstandsfähige Entwicklung zu fördern
und gleichzeitig Ungleichheit, Diskriminierung und Armut zu verringern.
Ellen Lee
PR Specialist
mailto:ellenlee@bluetti.com
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2756075/BLUETTI_and_UN_Habitat_carry_out
_the_LAAF_program_in_Muhoroni__Kenya__providing_renewable_energy_aid.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2657200/5472727/Bluetti_Logo_with_Text__
Black_Logo.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/saubere-energie-
fur-alle-bluetti-und-un-habitat-verstarken-partnerschaft-zur-erweiterung-des-zug
angs-zu-sauberer-energie-in-afrika-302536653.html
OTS: BLUETTI POWER INC.
OTS: BLUETTI POWER INC.
Autor folgen