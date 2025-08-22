Tchibo verkauft wieder mehr Kaffee und Gebrauchswaren

(In der am 21.8. gesendeten Meldung wurde der Umsatz im 1. Absatz korrigiert)

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Hamburger Konsumgüterkonzern Tchibo hat im jüngsten Geschäftsjahr auch wegen zurückliegender Managemententscheidungen den Umsatz wieder steigern können. Der Umsatz des Kerngeschäfts legte im Vorjahresvergleich um sechs Prozent auf 3,357 Milliarden Euro zu, wie die Tchibo-Holding Maxingvest mitteilte.

Im Geschäftsjahr 2024 verzeichnete der Kaffeeröster ein Kundenplus im Onlinegeschäft, zunehmende Bestellungen in Filialen und anziehende Verkäufe im zuletzt kriselnden Gebrauchsartikelgeschäft. Und auch der Absatz von Kaffee im Ausland konnte gesteigert werden.