Air Liquide will Gase-Anbieter aus Südkorea übernehmen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Air Liquide Aktie

Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 183,4 auf Tradegate (22. August 2025, 16:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Air Liquide Aktie um +3,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,20 %.

Die Marktkapitalisierung von Air Liquide bezifferte sich zuletzt auf 105,71 Mrd..

Air Liquide zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 198,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 205,00EUR was eine Bandbreite von +3,97 %/+12,18 % bedeutet.