Porsche vor Batterie-Desaster: Cellforce droht Kahlschlag

Ob Cellforce nach einer Entlassungswelle überhaupt weiterbesteht, ist fraglich. Wahrscheinlich bliebe lediglich eine kleine Forschungsabteilung übrig. Das Aus für Cellforce wäre mehr als ein Betriebsunfall – es wäre ein Symbol für die bröckelnde Elektrooffensive von Porsche. Von den einstigen Zielen, bis 2030 rund 80 Prozent aller Modelle elektrisch anzubieten, hat sich der Konzern bereits stillschweigend verabschiedet.

Wie das Handelsblatt am Freitag unter Berufung auf Unternehmenskreise verichtet, hat der Sportwagenbauer bei der Arbeitsagentur Reutlingen eine Massenentlassung angezeigt. Rund 200 der 286 Beschäftigten am Standort Kirchentellinsfurt bei Tübingen könnten betroffen sein. Laut Medienberichten könnten die Kündigungen am kommenden Montag ausgesprochen werden.

Auch für die Porsche-Aktie lief es zuletzt alles andere als rund. Seit Jahresanfang sind die Papiere um 18 Prozent abgerutscht. Zuletzt machten die Stuttgarter Schlagzeilen mit einem möglichen Einstieg ins Verteidigungsgeschäft.

Cellforce galt lange als Prestigeprojekt. Noch 2021 hatte Porsche-Chef Oliver Blume die Batteriefirma als "Herzstück" der Elektrozukunft gefeiert. Ziel war es, Hochleistungszellen für Modelle wie den Taycan zu entwickeln. Doch nach Milliardeninvestitionen und wechselnden Technologieentscheidungen – von Pouch- über prismatische bis zu Rundzellen – steht die Tochter nun vor dem Aus.

Porsche setzt inzwischen lieber auf externe Zulieferer wie CATL oder LG. Allein im laufenden Jahr schrieb der Konzern Produktionsanlagen in Höhe von 295 Millionen Euro ab. Darüber hinaus hat der Luxusautobauer Ende vergangenen Jahres die ehemalige Varta-Tochter V4Drive übernommen. V4Drive produziert großformatige Lithium-Ionen-Rundzellen, die für Elektrofahrzeuge von Porsche verwendet werden sollen.

Die Folgen sind weitreichend: Politisch, weil Bund und Land Baden-Württemberg Cellforce mit 57 Millionen Euro gefördert haben. Und finanziell, weil Sonderaufwendungen von 1,3 Milliarden Euro das Porsche-Ergebnis schwer belasteten. Im ersten Halbjahr sank die Rendite auf nur 5,2 Prozent – schwächer als beim Massenhersteller Skoda. Analysten halten sogar einen Abstieg aus dem Dax für möglich.

