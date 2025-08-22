    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPorsche AG AktievorwärtsNachrichten zu Porsche AG

    "Herzstück" vor dem Aus?

    477 Aufrufe 477 0 Kommentare 0 Kommentare

    Porsche vor Batterie-Desaster: Cellforce droht Kahlschlag

    Porsche steht vor einem empfindlichen Rückschlag in seiner Elektrostrategie: Bei der Batterietochter Cellforce drohen massive Stellenstreichungen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Massive Stellenstreichungen bei Cellforce drohen.
    • Porsche könnte Elektrostrategie endgültig scheitern.
    • Aktienkurs fiel 18% seit Jahresanfang, DAX-Abstieg möglich.
    • Report: Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    "Herzstück" vor dem Aus? - Porsche vor Batterie-Desaster: Cellforce droht Kahlschlag
    Foto: Porsche AG Newsroom

    Wie das Handelsblatt am Freitag unter Berufung auf Unternehmenskreise verichtet, hat der Sportwagenbauer bei der Arbeitsagentur Reutlingen eine Massenentlassung angezeigt. Rund 200 der 286 Beschäftigten am Standort Kirchentellinsfurt bei Tübingen könnten betroffen sein. Laut Medienberichten könnten die Kündigungen am kommenden Montag ausgesprochen werden.

    Ob Cellforce nach einer Entlassungswelle überhaupt weiterbesteht, ist fraglich. Wahrscheinlich bliebe lediglich eine kleine Forschungsabteilung übrig. Das Aus für Cellforce wäre mehr als ein Betriebsunfall – es wäre ein Symbol für die bröckelnde Elektrooffensive von Porsche. Von den einstigen Zielen, bis 2030 rund 80 Prozent aller Modelle elektrisch anzubieten, hat sich der Konzern bereits stillschweigend verabschiedet.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Short
    108,64€
    Basispreis
    0,65
    Ask
    × 14,13
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    94,60€
    Basispreis
    0,80
    Ask
    × 14,12
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auch für die Porsche-Aktie lief es zuletzt alles andere als rund. Seit Jahresanfang sind die Papiere um 18 Prozent abgerutscht. Zuletzt machten die Stuttgarter Schlagzeilen mit einem möglichen Einstieg ins Verteidigungsgeschäft.

    Porsche AG

    +0,79 %
    +2,03 %
    +12,87 %
    +6,96 %
    -34,02 %
    -43,03 %
    ISIN:DE000PAG9113WKN:PAG911

    Cellforce galt lange als Prestigeprojekt. Noch 2021 hatte Porsche-Chef Oliver Blume die Batteriefirma als "Herzstück" der Elektrozukunft gefeiert. Ziel war es, Hochleistungszellen für Modelle wie den Taycan zu entwickeln. Doch nach Milliardeninvestitionen und wechselnden Technologieentscheidungen – von Pouch- über prismatische bis zu Rundzellen – steht die Tochter nun vor dem Aus.

    Porsche setzt inzwischen lieber auf externe Zulieferer wie CATL oder LG. Allein im laufenden Jahr schrieb der Konzern Produktionsanlagen in Höhe von 295 Millionen Euro ab. Darüber hinaus hat der Luxusautobauer Ende vergangenen Jahres die ehemalige Varta-Tochter V4Drive übernommen. V4Drive produziert großformatige Lithium-Ionen-Rundzellen, die für Elektrofahrzeuge von Porsche verwendet werden sollen.

    Die Folgen sind weitreichend: Politisch, weil Bund und Land Baden-Württemberg Cellforce mit 57 Millionen Euro gefördert haben. Und finanziell, weil Sonderaufwendungen von 1,3 Milliarden Euro das Porsche-Ergebnis schwer belasteten. Im ersten Halbjahr sank die Rendite auf nur 5,2 Prozent – schwächer als beim Massenhersteller Skoda. Analysten halten sogar einen Abstieg aus dem Dax für möglich.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 49,35, was eine Steigerung von +4,67% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    "Herzstück" vor dem Aus? Porsche vor Batterie-Desaster: Cellforce droht Kahlschlag Porsche steht vor einem empfindlichen Rückschlag in seiner Elektrostrategie: Bei der Batterietochter Cellforce drohen massive Stellenstreichungen.