Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im DAX am 22.08.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.08.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Bayer
Tagesperformance: +2,75 %
Platz 1
Performance 1M: +1,90 %
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: +2,24 %
Platz 2
Performance 1M: +5,20 %
Commerzbank
Tagesperformance: -2,24 %
Platz 3
Performance 1M: +32,58 %
Daimler Truck Holding
Tagesperformance: +2,06 %
Platz 4
Performance 1M: -0,76 %
Vonovia
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 5
Performance 1M: -2,35 %
