Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 22.08.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.08.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +6,39 %
Tagesperformance: +6,39 %
Platz 1
Performance 1M: -19,07 %
Performance 1M: -19,07 %
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +5,27 %
Tagesperformance: +5,27 %
Platz 2
Performance 1M: +20,22 %
Performance 1M: +20,22 %
United Internet
Tagesperformance: +3,92 %
Tagesperformance: +3,92 %
Platz 3
Performance 1M: +2,92 %
Performance 1M: +2,92 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +3,30 %
Tagesperformance: +3,30 %
Platz 4
Performance 1M: -36,95 %
Performance 1M: -36,95 %
HENSOLDT
Tagesperformance: +3,07 %
Tagesperformance: +3,07 %
Platz 5
Performance 1M: -15,98 %
Performance 1M: -15,98 %
Nagarro
Tagesperformance: +3,02 %
Tagesperformance: +3,02 %
Platz 6
Performance 1M: -11,44 %
Performance 1M: -11,44 %
AIXTRON
Tagesperformance: +2,44 %
Tagesperformance: +2,44 %
Platz 7
Performance 1M: -21,39 %
Performance 1M: -21,39 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: +2,33 %
Tagesperformance: +2,33 %
Platz 8
Performance 1M: -13,75 %
Performance 1M: -13,75 %
Nordex
Tagesperformance: +2,13 %
Tagesperformance: +2,13 %
Platz 9
Performance 1M: +8,99 %
Performance 1M: +8,99 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte