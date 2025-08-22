Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 22.08.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.08.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Stellantis
Tagesperformance: +4,56 %
Platz 1
Performance 1M: +4,49 %
Bayer
Tagesperformance: +2,74 %
Platz 2
Performance 1M: +1,90 %
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: +2,40 %
Platz 3
Performance 1M: -5,94 %
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: +2,33 %
Platz 4
Performance 1M: +5,20 %
ASML Holding
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 5
Performance 1M: +2,70 %
adidas
Tagesperformance: +2,05 %
Platz 6
Performance 1M: -17,83 %
