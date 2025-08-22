Devisen
Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1608 US Dollar
- Euro fällt auf 1,1608 US-Dollar, vorher 1,1639.
- Dollar kostet jetzt 0,8615 Euro, vorher 0,8591.
- EZB legt Referenzkurse für Pfund, Yen, Franken fest.
Foto: Dylan Calluy - unsplash
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1608 (Donnerstag: 1,1639) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8615 (0,8591) Euro.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86530 (0,86540) britische Pfund, 172,60 (172,09) japanische Yen und 0,9383 (0,9389) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl
bruder_halblang schrieb 08.06.25, 09:16
Jetzt geht's also richtig los mit den bürgerkriegsähnlichen Zuständen in den USA. Den Anti-Trump-Demonstranten in Kalifornien wird die Nationalgarde auf den Hals gehetzt. Ich fürchte, dass das erst der Anfang eines Flächenbrand ist, der früher oder später die ganze USA erfassen wird. Seit Amtsantritt der Trump-Gruppe bin ich davon überzeugt, dass diese keine vier Jahre durchhalten wird. Aber die Kollateralschäden dürften maximal ausfallen ... Und für den Dollar bedeutet das eine starke Abwertung.mitdiskutieren »
Obelix37 schrieb 17.04.25, 14:53
Eure Scheiss Werbung mit Ton nervt so dermassen!!!mitdiskutieren »
Roberto24 schrieb 04.04.25, 22:17
Was jetzt passiert ist sicher von langer Hand geplant ..erst corona ,dann der krieg der Russen ohne Sieger jetzt der crash ..Was kommt als nächstesmitdiskutieren »
