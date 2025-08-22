Korrektur: net digital AG HV stimmt einstimmig zu – Wachstumserfolge

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsnet digital AktievorwärtsNachrichten zu net digital
    Die Hauptversammlung der net digital AG am 22. August 2025 markiert einen bedeutenden Meilenstein mit einstimmigen Beschlüssen und positiven Entwicklungen im Paymentbereich, die neue Umsatzpotenziale eröffnen.

    Foto: peopleimages - stock.adobe.com
    • Die Hauptversammlung der net digital AG hat am 22. August 2025 allen Tagesordnungspunkten einstimmig zugestimmt.
    • Beschlüsse wurden unter anderem zur Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen gefasst.
    • Bei den Wahlen zum Aufsichtsrat wurden Alexander Steinhoff, Jochen Hochrein und Prof. Dr. Conrad Heberling gewählt.
    • Der Paymentbereich der net digital AG entwickelt sich positiv und positioniert sich als Payment Facilitator, was neue Umsatzpotenziale eröffnet.
    • Die Umsatzprognose für 2025 wurde auf 23 bis 27 Millionen Euro angehoben, das EBITDA auf 2,2 bis 2,7 Millionen Euro.
    • Die net digital AG bietet digitale Zahlungslösungen für Unternehmen in den Bereichen Telekommunikation, Medien und Entertainment und hat rund 250 internationale Kunden.

    Der Kurs von net digital lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,64 % im Minus.


    net digital

    ISIN:DE000A2BPK34WKN:A2BPK3





