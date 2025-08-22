Korrektur: net digital AG HV stimmt einstimmig zu – Wachstumserfolge
Die Hauptversammlung der net digital AG am 22. August 2025 markiert einen bedeutenden Meilenstein mit einstimmigen Beschlüssen und positiven Entwicklungen im Paymentbereich, die neue Umsatzpotenziale eröffnen.
- Die Hauptversammlung der net digital AG hat am 22. August 2025 allen Tagesordnungspunkten einstimmig zugestimmt.
- Beschlüsse wurden unter anderem zur Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen gefasst.
- Bei den Wahlen zum Aufsichtsrat wurden Alexander Steinhoff, Jochen Hochrein und Prof. Dr. Conrad Heberling gewählt.
- Der Paymentbereich der net digital AG entwickelt sich positiv und positioniert sich als Payment Facilitator, was neue Umsatzpotenziale eröffnet.
- Die Umsatzprognose für 2025 wurde auf 23 bis 27 Millionen Euro angehoben, das EBITDA auf 2,2 bis 2,7 Millionen Euro.
- Die net digital AG bietet digitale Zahlungslösungen für Unternehmen in den Bereichen Telekommunikation, Medien und Entertainment und hat rund 250 internationale Kunden.
