Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im SMI am 22.08.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im SMI. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.08.2025 im SMI. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Alcon
Tagesperformance: +2,58 %
Tagesperformance: +2,58 %
Platz 1
Performance 1M: -8,97 %
Performance 1M: -8,97 %
Logitech International
Tagesperformance: +2,55 %
Tagesperformance: +2,55 %
Platz 2
Performance 1M: +5,65 %
Performance 1M: +5,65 %
Partners Group Holding
Tagesperformance: +2,40 %
Tagesperformance: +2,40 %
Platz 3
Performance 1M: -2,41 %
Performance 1M: -2,41 %
CIE Financiere Richemont
Tagesperformance: +2,14 %
Tagesperformance: +2,14 %
Platz 4
Performance 1M: -4,83 %
Performance 1M: -4,83 %
Amrize
Tagesperformance: +2,10 %
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 5
Performance 1M: +0,22 %
Performance 1M: +0,22 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte