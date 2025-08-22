Builders Firstsource Aktie startet durch - 22.08.2025

Mit einer Performance von +7,00 % konnte die Builders Firstsource Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Builders FirstSource ist ein führender US-Anbieter von Baumaterialien und Fertigbaulösungen, bekannt für sein breites Produktportfolio und maßgeschneiderte Lösungen. Hauptkonkurrenten sind Home Depot und Lowe's. Es hebt sich durch ein umfangreiches Vertriebsnetzwerk und spezialisierte Fertigbaulösungen ab.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Builders Firstsource einen Gewinn von +20,04 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Builders Firstsource Aktie damit um -3,28 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,94 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Builders Firstsource auf -17,13 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,53 % geändert.

Builders Firstsource Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,28 % 1 Monat +9,94 % 3 Monate +20,04 % 1 Jahr -23,73 %

Informationen zur Builders Firstsource Aktie

Es gibt 111 Mio. Builders Firstsource Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,56 Mrd.EUR wert.

Builders Firstsource Aktie jetzt kaufen?

Ob die Builders Firstsource Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Builders Firstsource Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.