    Gold, Öl, Silber und Co – Rohstoffpreise am 22.08.2025

    Rohstoffe Tagesüberblick - Gold, Öl, Silber und Co – Rohstoffpreise am 22.08.2025
    Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

    Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.377,59USD pro Feinunze und notiert damit +1,20 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 39,00USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +2,29 %.

    Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
    Der Brent-Ölpreis liegt bei 67,62USD und verzeichnet ein Plus von +0,02 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 63,55USD und verzeichnet ein Plus von +0,10 %.

    Industriemetalle & Co.

    Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

    Rohstoff Kurs Veränderung
    Palladium 1.134,00USD +1,75 %
    Platin 1.378,50USD +1,55 %
    Kupfer London Rolling 9.799,99USD +0,61 %
    Aluminium 2.626,10PKT +1,82 %
    Erdgas 2,814USD -0,35 %

    Rohstoff des Tages: Silber

    Mit einem Tages-Plus von +2,29 % gehört Silber heute zu den größten Gewinnern.

    Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
    Verfasst von Markt Bote
