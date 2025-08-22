Gold, Öl, Silber und Co – Rohstoffpreise am 22.08.2025

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.377,59USD pro Feinunze und notiert damit +1,20 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 39,00USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +2,29 %.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 67,62USD und verzeichnet ein Plus von +0,02 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 63,55USD und verzeichnet ein Plus von +0,10 %.