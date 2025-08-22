    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 25. August 2025

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 25. August 2025

    TERMINE KONJUNKTUR
    07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 6/25 (endgültig)
    08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz) 6/25 09:00 ESP: Erzeugerpreise 7/25
    10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 8/25
    10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 7/25
    14:30 USA: CFNA-Index 7/25
    15:00 BEL: Geschäftsklima 8/25
    16:00 USA: Neubauverkäufe 7/25
    16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 8/25

    SONSTIGE TERMINE
    USA: US-Präsident Donald Trump trifft den südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung

    HINWEIS
    GBR: Feiertag, Börse geschlossen

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi





