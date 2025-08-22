Der Börsen-Tag
US-Börsen boomen: Dow Jones und S&P 500 übertreffen deutsche Indizes
Die internationalen Aktienmärkte zeigen sich heute überwiegend positiv. Besonders die US-Indizes glänzen mit starken Zuwächsen, während auch deutsche Indizes wie DAX und MDAX im Plus liegen.
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag zeigen sich die internationalen Aktienmärkte überwiegend positiv. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet ein moderates Plus von 0,37% und steht aktuell bei 24.360,21 Punkten. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, zeigt eine stärkere Performance mit einem Anstieg von 1,10% und erreicht 30.982,23 Punkte. Noch besser entwickelt sich der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, mit einem Zuwachs von 1,18% auf 17.211,02 Punkte. Auch der TecDAX, der die Technologiewerte abbildet, kann mit einem Plus von 0,61% auf 3.775,14 Punkte zulegen. Im internationalen Vergleich zeigt sich der US-amerikanische Markt besonders stark. Der Dow Jones Industrial Average, einer der wichtigsten Indizes der Welt, verzeichnet einen deutlichen Anstieg von 2,10% und erreicht 45.728,56 Punkte. Auch der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, legt kräftig um 1,59% zu und steht bei 6.471,95 Punkten. Insgesamt zeigen die heutigen Kursentwicklungen eine positive Stimmung an den Märkten, wobei insbesondere die US-amerikanischen Indizes deutlich stärker zulegen als ihre deutschen Pendants.
DAX TopwerteDie DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Daimler Truck Holding mit einem Anstieg von 3,17%. Zalando folgt mit 2,92%, während die Mercedes-Benz Group mit 1,94% ebenfalls im Plus liegt.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte negative Veränderungen. Commerzbank hat mit einem Rückgang von 3,06% die schlechteste Performance, gefolgt von Beiersdorf mit -1,26% und DHL Group, das um 1,13% gefallen ist.
MDAX TopwerteIm MDAX stechen TRATON mit einem Anstieg von 4,39% und HENSOLDT mit 3,59% hervor. Aroundtown kann ebenfalls mit 3,51% zulegen.
MDAX FlopwerteDie Flopwerte im MDAX zeigen Bilfinger mit einem leichten Rückgang von -0,49%, während Nemetschek und CTS Eventim mit -1,65% und -1,76% ebenfalls im Minus sind.
SDAX TopwerteIm SDAX führt SILTRONIC AG mit einem beeindruckenden Anstieg von 5,72%. MBB und SMA Solar Technology folgen mit 4,39% und 4,24%.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX sind Alzchem Group mit -0,83%, LPKF Laser & Electronics mit -1,23% und STRATEC, das um 2,63% gefallen ist.
TecDAX TopwerteIm TecDAX zeigt SILTRONIC AG erneut eine starke Leistung mit 5,72%, gefolgt von SMA Solar Technology mit 4,24% und Nagarro mit 3,74%.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte umfassen Deutsche Telekom mit -0,60%, ATOSS Software mit -0,77% und Nemetschek, das um 1,65% gefallen ist.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones führen Caterpillar mit 4,15%, Sherwin-Williams mit 4,06% und The Home Depot mit 4,00% die Liste der Topwerte an.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones sind Johnson & Johnson mit -0,34%, Verizon Communications mit -0,78% und Coca-Cola, das um 1,07% gefallen ist.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 sticht Enphase Energy mit einem Anstieg von 9,14% hervor, gefolgt von Builders Firstsource mit 8,54% und Mohawk Industries mit 7,24%.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 umfassen Cardinal Health mit -1,68%, Cencora mit -1,74% und Philip Morris International, das um 2,00% gefallen ist.
