    Anleger atmen auf

    Und plötzlich wird es grün: Powell öffnet Tür für Zinssenkung im September

    Nach 5 Verlusttagen in Folge atmet die Wall Street kurz vor dem Wochenende auf. Jerome Powell bringt bei seiner heiß erwarteten Rede in Jackson Hole eine Zinssenkung ins Spiel.

    Foto: Seth Wenig - AP

    Anleger haben am Freitag erleichtet auf die Rede von Fed-Chef Jerome Powell reagiert. S&P 500, Dow Jones und Nasdaq 100 legten am frühen Abend zwischen 1,5 und 2 Prozent zu. 

    Dahinter steckt die Hoffnung, dass die US-Notenbank schon im September die Zinsen senken könnte. Darauf deuten Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell hin, der auf der traditionsreichen Notenbankkonferenz in Jackson Hole vor einer möglichen Abkühlung des Arbeitsmarkts warnte. Während steigende Preise durch US-Zölle die Inflation weiter anheizen könnten, rückte Powell das Risiko schwächerer Beschäftigungszahlen in den Vordergrund.

    Während Powell sprach drehten die Zinserwartungen - gemessen am FedWatch Tool von CME - schon deutlich auf. Rund 89 Prozent der Marktteilnehmer gehen nun von einer Senkung um 25 Basispunkte beim nächsten Treffen des Offenmarktausschusses (FOMC) am 16. und 17. September aus. Nach den schwachen Arbeitsmarktdaten am Donnerstag lag dieser Wert teilweise noch bei 70 Prozent.

    S&P 500

    +1,63 %
    -1,82 %
    +1,02 %
    +8,78 %
    +13,37 %
    +51,23 %
    +86,81 %
    +236,82 %
    +343,77 %
    ISIN:US78378X1072WKN:CG3AA5

    Powell sprach von einer "ungewöhnlichen Situation": Zwar sei die Arbeitslosenquote stabil, doch gehe sowohl das Angebot an Arbeitskräften als auch die Nachfrage spürbar zurück. Das erhöhe die Gefahr, dass es bei einer Verschlechterung rasch zu steigenden Entlassungen und höherer Arbeitslosigkeit komme. Sollte sich dieses Szenario abzeichnen, könne eine Anpassung der Geldpolitik notwendig werden.

    Bislang hatte die Fed die Zinsen über das gesamte Jahr hinweg unverändert gelassen und auf den robusten Arbeitsmarkt sowie die Unsicherheit beim Inflationsausblick verwiesen. Nun scheint sich die Waage zu verschieben. Allerdings dämpfte Powell die Erwartungen an eine aggressive Lockerungsserie. Zwar seien die Folgen der Zölle auf Konsumgüter "klar erkennbar" und würden sich weiter bemerkbar machen, doch rechnet die Fed aktuell eher mit einem einmaligen, zeitlich begrenzten Preisschub. Ein nachhaltiger Inflationsschub durch Lohnforderungen sei angesichts der weniger angespannten Lage am Arbeitsmarkt nicht das wahrscheinlichste Szenario.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Verfasst von Julian Schick
