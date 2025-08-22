CSX Aktie crasht - 22.08.2025

Am heutigen Handelstag musste die CSX Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,28 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

CSX ist ein führendes US-Transportunternehmen im Schienengüterverkehr mit einem starken Netzwerk im Osten der USA. Hauptkonkurrenten sind Union Pacific und Norfolk Southern. CSX punktet mit innovativen Technologien und umfassenden Logistiklösungen.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die CSX-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +15,16 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die CSX Aktie damit um +0,33 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,28 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +0,72 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,26 % geändert.

CSX Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,33 % 1 Monat +6,28 % 3 Monate +15,16 % 1 Jahr +2,85 %

Informationen zur CSX Aktie

Es gibt 2 Mrd. CSX Aktien. Damit ist das Unternehmen 55,06 Mrd.EUR wert.

JACKSONVILLE, Fla. and FORT WORTH, Texas, Aug. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) - CSX Corporation (NASDAQ:CSX) (CSX) and BNSF today announced several new intermodal service products that will offer customers seamless, efficient, coast-to-coast solutions …

CSX Aktie jetzt kaufen?

Ob die CSX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CSX Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.