Explosionsgefahr! Silber vor Preisknall. Powell heizt Silberpreis mächtig ein 

Die Rede von Fed-Präsidenten Powell wurde mit einer großen Anspannung erwartet. In der Vergangenheit bewegten Reden von Powell die Aktien- und Edelmetallmärkte ein ums andere Mal. Nicht immer hoben die Reden die Stimmung unter den Marktakteuren. An dieser Stelle sei auf die Rede Powells im August 2022 verwiesen. Danach gerieten Dax, S&P 500 und vor allem der Nasdaq 100 unter Druck. Und auch Gold und Silber kamen damals nicht ungeschoren davon. Doch auf dem Jackson Hole Economic Policy Symposium 2025 lieferte Powell in seiner Rede genau das, was die Finanzmärkte hören wollten: Er stellte sinkende Leitzinsen in Aussicht. Die Aktienmärkte „feierten“ im Anschluss Powells Rede mit einer Kursrallye und auch Gold und Silber haussierten. Macht sich Gold nun auf dem Weg in Richtung 4.000 US-Dollar? Die Konsolidierung der letzten Wochen könnte für Gold eine ideale Basis hierfür darstellen! Und auch dem Silberpreis heizte Powell mit seiner Rede ein.

Silberpreisrallye weiter im Plan

Der Ausbruch über die 35 US-Dollar und damit einhergehend der Ausbruch aus einer ansteigenden Dreiecksformation (orange) markierte die entscheidende Weichenstellung für Silber. In zurückliegenden Silber-Kommentaren hieß es, dass solange der Silberpreis oberhalb von 35 US-Dollar notiert, alles im grünen Bereich ist und die laufende Konsolidierung unter bullischen Aspekten sogar zu begrüßen ist.

Fällt nun der Startschuss zur Mega-Rallye?

Während der zurückliegenden Konsolidierung zeigte sich, dass Silber ob der fundamentalen Aspekte (Silber im Defizit, Silber als Alternative zu Gold) auf der Unterseite gut abgesichert war. Zudem erlangten die 35 US-Dollar in Verbindung mit den 34 US-Dollar unter charttechnischen Aspekten eine hohe Relevanz als Unterstützung. Nun richten sich die Blicke jedoch auf die Oberseite und hier auf den Preisbereich 39 US-Dollar / 40 US-Dollar, der sich in der jüngeren Vergangenheit als harte Nuss erwies. Über die 40 US-Dollar muss also Silber, um ein frisches Kaufsignal auszulösen. Mit dem Ausbruch aus der ansteigenden Dreiecksformation installierte sich bereits ein Kaufsignal mit einem theoretischen Ziel von 43 US-Dollar. Dieses könnte nun über Umwege erreicht werden. Sollte alles passen, könnte es auch in Richtung 50 US-Dollar gehen. Auf der Unterseite hat die Zone 35 US-Dollar / 34 US-Dollar zentrale Bedeutung als Unterstützung. Sollte es darunter gehen, würde jedoch eine Neubewertung notwendig.

Zusammengefasst – Preisexplosion bei Silber?

Nach der Rede von Powell hat der Silberpreis die große Chance, gewaltig durchzustarten. Aktuell sieht es nach einem Ausbruch über die 40 US-Dollar aus. Die Rahmenbedingungen sind nicht die schlechtesten. Die für die Betrachtung wichtige Entwicklung der Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen sowie die Entwicklung des US-Dollars spielen aktuell mit. Aus charttechnischer Sicht bedarf es nun noch einer nachhaltigen Bewegung über die 40 US-Dollar, um das Kaufsignal auszulösen. Dann könnte es rasch in Richtung 43 US-Dollar oder aber in Richtung 50 US-Dollar gehen. Jetzt oder nie - könnte man die Situation salopp zusammenfassen. Nicht minder spannend ist die aktuelle Situation bei den Aktien der Silberproduzenten. So befinden sich etwa Hecla Mining oder auch Pan American Silver in aussichtsreichen Ausbruchssituationen; nur um zwei zu nennen. Ein Anstieg des Silberpreises könnte die Dynamik der Kursanstiege noch einmal kräftig erhöhen. Kurzum: Auch abseits von Nvidia, Palantir & Co. gibt es spannende und aussichtsreiche Aktien.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

