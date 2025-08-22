Kursgewinne - Fed-Chef Powell schürt Zinssenkungserwartungen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag nach einer Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell gestiegen. Die Aussicht auf Leitzinssenkungen stützte die Kurse. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) legte um 0,56 Prozent auf 112,17 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe fiel auf 4,25 Prozent.

Powell öffnete die Tür für eine Leitzinssenkung. Er sprach auf einer Konferenz in Jackson Hole davon, dass die sich verändernden Risiken eine Anpassung der Geldpolitik erforderlich machen können. Er verwies auch auf die zuletzt schwachen Arbeitsmarktdaten.