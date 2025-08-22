    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    Kursgewinne - Fed-Chef Powell schürt Zinssenkungserwartungen

    • US-Staatsanleihen steigen nach Powells Rede.
    • Aussicht auf Leitzinssenkungen stützt die Kurse.
    • Unsicherheit über Zinssenkung am 17. September.
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag nach einer Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell gestiegen. Die Aussicht auf Leitzinssenkungen stützte die Kurse. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) legte um 0,56 Prozent auf 112,17 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe fiel auf 4,25 Prozent.

    Powell öffnete die Tür für eine Leitzinssenkung. Er sprach auf einer Konferenz in Jackson Hole davon, dass die sich verändernden Risiken eine Anpassung der Geldpolitik erforderlich machen können. Er verwies auch auf die zuletzt schwachen Arbeitsmarktdaten.

    "Offensichtlich kann sich Powell mit einer Zinssenkung auf der nächsten Sitzung im September anfreunden", kommentierte Christoph Balz, Volkswirt bei der Commerzbank. Er wolle aber 'vorsichtig' vorgehen, was laut Balz für eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte spricht. Im Dezember erwarte die Commerzbank dann einen weiteren Schritt.

    Sicher ist eine Zinssenkung am 17. September laut Ökonomen jedoch nicht. Volkswirt Elmar Völker von der LBBW sieht die Fed in einem Dilemma: "Einerseits mehren sich die Anzeichen, dass die Zollpolitik der US-Regierung die Inflation im weiteren Jahresverlauf stärker nach oben treiben wird. Andererseits werden die Sorgenfalten mit Blick auf die Beschäftigungsentwicklung nach dem schwachen US-Arbeitsmarktbericht für Juli tiefer."/jsl/he






    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
