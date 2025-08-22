    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Marktgeflüster

    421 Aufrufe 421 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Powell: Überhörte Botschaften - warum Zinsen senken, wenn Inflation steigt?

    Fed-Chef Powell hat bei seiner Rede in Jackson Hole die Tür geöffnet für eine Senkung der Zinsen im September, weil der US-Arbeitsmarkt erhebliche Abwärts-Risiken habe

    Fed-Chef Powell hat bei seiner Rede in Jackson Hole die Tür geöffnet für eine Senkung der Zinsen im September, weil der US-Arbeitsmarkt erhebliche Abwärts-Risiken habe. Gleichzeitig sagte Powell, dass die Inflation durch die Trump-Zölle nach oben gehe - aber es sei unwahrscheinlich, dass dies dauerhaft sei wegen der Risiken am US-Arbeitsmarkt. Was bedeutet das? Powell sagt faktisch, dass wegen der Zölle die Arbeitslosigkeit steigen wird - also die Gefahr einer Rezession groß ist! Das hat die Wall Street, die vor allem auf sinkende Zinsen giert, überhört. Ebenso wie die Referenz von Powell an Paul Volcker im letzten Satz seiner letzten Rede in Jackson Hole - das vor dem Hintergrund der Trump-Kampagne gegen Fed-Mitglied Lisa Cook..

    Hinweise aus Video:

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.736,14€
    Basispreis
    16,31
    Ask
    × 14,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.998,49€
    Basispreis
    16,63
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    1. Was Fed-Powell im Detail sagte – und wie Analysten und Ökonomen das einordnen

    2. Brent-Öl-Setup aus Fugmann´s Trading Woche:
    https://premium.finanzmarktwelt.de/s/finanzmarktwelt/fugmann-s-trading ...

     

    Das Video "Powell: Überhörte Botschaften - warum Zinsen senken, wenn Inflation steigt?" sehen Sie hier..



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Marktgeflüster Powell: Überhörte Botschaften - warum Zinsen senken, wenn Inflation steigt? Fed-Chef Powell hat bei seiner Rede in Jackson Hole die Tür geöffnet für eine Senkung der Zinsen im September, weil der US-Arbeitsmarkt erhebliche Abwärts-Risiken habe