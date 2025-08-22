Powell: Überhörte Botschaften - warum Zinsen senken, wenn Inflation steigt?

Fed-Chef Powell hat bei seiner Rede in Jackson Hole die Tür geöffnet für eine Senkung der Zinsen im September, weil der US-Arbeitsmarkt erhebliche Abwärts-Risiken habe. Gleichzeitig sagte Powell, dass die Inflation durch die Trump-Zölle nach oben gehe - aber es sei unwahrscheinlich, dass dies dauerhaft sei wegen der Risiken am US-Arbeitsmarkt. Was bedeutet das? Powell sagt faktisch, dass wegen der Zölle die Arbeitslosigkeit steigen wird - also die Gefahr einer Rezession groß ist! Das hat die Wall Street, die vor allem auf sinkende Zinsen giert, überhört. Ebenso wie die Referenz von Powell an Paul Volcker im letzten Satz seiner letzten Rede in Jackson Hole - das vor dem Hintergrund der Trump-Kampagne gegen Fed-Mitglied Lisa Cook..

Hinweise aus Video: