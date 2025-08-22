Börsen Update USA - 22.08. - Dow Jones stark +1,99 %

Der Dow Jones steht bei 45.675,83 PKT und gewinnt bisher +1,99 %.

Top-Werte: Caterpillar +3,12 %, The Home Depot +2,70 %, American Express +2,45 %, Sherwin-Williams +2,45 %, Goldman Sachs Group +2,31 %

Flop-Werte: Verizon Communications -2,03 %, Walmart -1,80 %, Coca-Cola -1,71 %, Amgen -1,58 %, Procter & Gamble -1,32 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:55) bei 23.531,43 PKT und steigt um +1,67 %.

Top-Werte: ON Semiconductor +5,53 %, Old Dominion Freight Line +4,80 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +4,71 %, Tesla +4,48 %, AppLovin Registered (A) +4,38 %

Flop-Werte: CSX -4,91 %, Monster Beverage -3,18 %, Ross Stores -2,88 %, T-Mobile US -2,47 %, Costco Wholesale -2,35 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.471,49 PKT und steigt um +1,58 %.

Top-Werte: Enphase Energy +9,09 %, Builders Firstsource +6,87 %, Mohawk Industries +6,07 %, Teradyne +5,52 %, ON Semiconductor +5,51 %

Flop-Werte: CSX -4,91 %, Cencora -3,40 %, Incyte -3,32 %, Monster Beverage -3,18 %, Quest Diagnostics -3,18 %