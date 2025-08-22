Strider Technologies kündigt Partnerschaft mit dem Brentford Football Club an

LONDON, 22. August 2025 /PRNewswire/ -- Strider Technologies, Inc., der führende Anbieter von strategischer Intelligenz, gab heute seine Partnerschaft mit dem Brentford Football Club bekannt. Als Vereinspartner erhält Strider Zugang zur Erstellung von Inhalten mit den Spielern von Brentford und zu Aktivierungen im Gtech Community Stadium an Spieltagen.

„Strider ist stolz auf die Partnerschaft mit dem Brentford Football Club. Genau wie Brentford glauben wir daran, unseren eigenen Weg zu gehen und den Status quo durch Innovation mit einer datengestützten Denkweise in Frage zu stellen", sagte Eric Levesque, Mitbegründer und Betriebsleiter von Strider. „Diese Partnerschaft steht für unseren gemeinsamen Einsatz für das unermüdliche Streben nach Spitzenleistungen, die Denkweise des Herausforderers sowie den positiven Einfluss über das Feld hinaus."

Der kaufmännische Direktor von Brentford, Fran Jones, sagte: „Strider hat sich als innovativ, datengetrieben und disruptiv im Markt erwiesen, was genau zu unserer Arbeitsweise hier in Brentford passt. Diese Partnerschaft ist eine perfekte Ergänzung und wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit in den kommenden Jahren."

Informationen zum Brentford FC

Der Brentford FC ist ein Fußballverein aus der Premier League im Herzen von West-London. Der Erfolg des für seinen datengestützten Ansatz im Fußball bekannten Vereins wird durch seine Grundwerte untermauert: Zusammenhalt, Respekt, Fortschritt.

Mehr über den Brentford FC erfahren Sie hier: https://www.brentfordfc.com/en/our-values

Informationen zu Strider

Strider ist das führende Unternehmen für strategische Intelligenz und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Technologie sowie ihre Innovation zu sichern und voranzutreiben. Mithilfe modernster KI-Technologie und firmeneingener Methoden wandelt Strider öffentlich zugängliche Daten in entscheidende Erkenntnisse um. Dank dieser erweiterten Analyse können Unternehmen proaktiv auf Risiken reagieren, die mit dem Diebstahl von geistigem Eigentum durch staatliche Stellen, der gezielten Anwerbung von Talenten und Drittparteien verbunden sind. Strider unterhält Niederlassungen in 15 Ländern rund um den Globus mit Büros in Salt Lake City, Utah, Washington, DC, London, Tokio und Sydney.

