Medien
Dortmund und Gladbach über Reyna-Transfer einig
- Borussia Dortmund und Gladbach einigen sich auf Reyna.
- 22-jähriger US-Nationalspieler wechselt nach Gladbach.
- Ablöse liegt im einstelligen Millionenbereich.
DORTMUND (dpa-AFX) - Die Bundesliga-Rivalen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach haben sich laut übereinstimmenden Medienberichten auf einen Transfer des US-Nationalspielers Giovanni Reyna geeinigt. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler soll für eine einstellige Millionen-Ablöse nach Gladbach wechseln. Um die Verpflichtung von Reyna hatte sich auch der italienische Erstligist FC Parma bemüht./sti/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 3,655 auf Tradegate (22. August 2025, 20:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -0,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,68 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 404,60 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6500 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +36,43 %/+36,43 % bedeutet.
