Dortmund und Gladbach über Reyna-Transfer einig

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 3,655 auf Tradegate (22. August 2025, 20:32 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -0,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,68 %.

Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 404,60 Mio..

Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6500 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +36,43 %/+36,43 % bedeutet.