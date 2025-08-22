    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund

    Dortmund und Gladbach über Reyna-Transfer einig

    • Borussia Dortmund und Gladbach einigen sich auf Reyna.
    • 22-jähriger US-Nationalspieler wechselt nach Gladbach.
    • Ablöse liegt im einstelligen Millionenbereich.
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    DORTMUND (dpa-AFX) - Die Bundesliga-Rivalen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach haben sich laut übereinstimmenden Medienberichten auf einen Transfer des US-Nationalspielers Giovanni Reyna geeinigt. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler soll für eine einstellige Millionen-Ablöse nach Gladbach wechseln. Um die Verpflichtung von Reyna hatte sich auch der italienische Erstligist FC Parma bemüht./sti/DP/he

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
