Intel Aktie schießt durch die Decke - 22.08.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Intel Aktie. Sie steigt um +6,13 % auf 21,460€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Intel ist ein führender Halbleiterhersteller, der Mikroprozessoren und Chipsätze für Computer und Elektronik entwickelt. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit AMD, NVIDIA und anderen. Bekannt für innovative Fertigungstechnologien, bietet Intel leistungsstarke, energieeffiziente Lösungen.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Intel über einen Zuwachs von +10,32 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um -5,82 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,08 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Intel +4,05 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,58 % geändert.

Intel Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,82 % 1 Monat +1,08 % 3 Monate +10,32 % 1 Jahr +5,19 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Intel Aktie

Insgesamt herrscht im Forum eine gemischte Stimmung, mit Bedenken über die Bewertung und Zukunftsaussichten von Intel, während einige Investoren auf einen Turnaround hoffen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Intel eingestellt.

Informationen zur Intel Aktie

Es gibt 4 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 93,89 Mrd.EUR wert.

Der kriselnde Chipkonzern Intel hat laut Präsident Donald Trump dem Einstieg der US-Regierung mit einem Anteil von zehn Prozent zugestimmt. "Ich denke, es ist ein großartiger Deal für sie", sagte Trump im Weißen Haus. Nähere Details gab es zunächst …

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.



Die Woche startete mit Euphorie, dass der Krieg in der Ukraine ein schnelles Ende finden könnte. Doch die politische Lage erschien letztlich doch komplizierter und Ergebnisse standen aus. Ergebnisse gab es vielmehr von den US-Unternehmen in Form von Quartalsberichten. Hier legten vorrangig Einzelhandelswerte mit Walmart, Target und Home Depot ihre Geschäftszahlen offen. Darüber sprachen wir im zweiten Teil des Videos ausführlicher, bevor sich die Quartalssaison so langsam dem Ende neigt. Denn schon 94 Prozent der S&P500 Unternehmen haben ihre Zahlen schon präsentiert. Davon konnten 82 Prozent die Erwartungen schlagen, was ein sehr gutes Zeichen ist.

Intel Aktie jetzt kaufen?

Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.