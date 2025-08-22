Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 22.08.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.08.2025 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Caterpillar
Tagesperformance: +2,98 %
Tagesperformance: +2,98 %
Platz 1
Performance 1M: +2,85 %
Performance 1M: +2,85 %
The Home Depot
Tagesperformance: +2,86 %
Tagesperformance: +2,86 %
Platz 2
Performance 1M: +10,20 %
Performance 1M: +10,20 %
Verizon Communications
Tagesperformance: -2,53 %
Tagesperformance: -2,53 %
Platz 3
Performance 1M: +7,02 %
Performance 1M: +7,02 %
American Express
Tagesperformance: +2,46 %
Tagesperformance: +2,46 %
Platz 4
Performance 1M: +2,39 %
Performance 1M: +2,39 %
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: +2,45 %
Tagesperformance: +2,45 %
Platz 5
Performance 1M: +2,20 %
Performance 1M: +2,20 %
Nike (B)
Tagesperformance: +2,13 %
Tagesperformance: +2,13 %
Platz 6
Performance 1M: +3,97 %
Performance 1M: +3,97 %
Amazon
Tagesperformance: +2,10 %
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 7
Performance 1M: -2,26 %
Performance 1M: -2,26 %
Walmart
Tagesperformance: -2,09 %
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 8
Performance 1M: +3,21 %
Performance 1M: +3,21 %
Sherwin-Williams
Tagesperformance: +2,08 %
Tagesperformance: +2,08 %
Platz 9
Performance 1M: +7,63 %
Performance 1M: +7,63 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte