Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 22.08.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.08.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
ON Semiconductor
Tagesperformance: +5,53 %
Platz 1
Performance 1M: -16,01 %
Intel
Tagesperformance: +5,22 %
Platz 2
Performance 1M: +1,08 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: +5,19 %
Platz 3
Performance 1M: -7,36 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: +5,00 %
Platz 4
Performance 1M: -19,17 %
Tesla
Tagesperformance: +4,78 %
Platz 5
Performance 1M: -1,24 %
GLOBALFOUNDRIES
Tagesperformance: +4,48 %
Platz 6
Performance 1M: -19,05 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +4,44 %
Platz 7
Performance 1M: +16,20 %
CSX
Tagesperformance: -4,16 %
Platz 8
Performance 1M: +6,28 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: +4,16 %
Platz 9
Performance 1M: +3,21 %
Monster Beverage
Tagesperformance: -3,58 %
Platz 10
Performance 1M: +9,20 %
Lululemon Athletica
Tagesperformance: +3,54 %
Platz 11
Performance 1M: -10,61 %
Microchip Technology
Tagesperformance: +3,52 %
Platz 12
Performance 1M: -8,50 %
Marriott International Registered (A)
Tagesperformance: +3,44 %
Platz 13
Performance 1M: -2,44 %
MercadoLibre
Tagesperformance: +3,15 %
Platz 14
Performance 1M: -0,40 %
Shopify
Tagesperformance: +3,04 %
Platz 15
Performance 1M: +7,62 %
Paccar
Tagesperformance: +3,00 %
Platz 16
Performance 1M: +6,00 %
Arm Holdings
Tagesperformance: +2,87 %
Platz 17
Performance 1M: -17,02 %
T-Mobile US
Tagesperformance: -2,82 %
Platz 18
Performance 1M: +11,96 %
PDD Holdings Incorporation (A) (A)
Tagesperformance: +2,82 %
Platz 19
Performance 1M: +12,83 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +2,68 %
Platz 20
Performance 1M: -0,65 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: +2,57 %
Platz 21
Performance 1M: -14,45 %
Marvell Technology
Tagesperformance: +2,46 %
Platz 22
Performance 1M: -1,24 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: -2,37 %
Platz 23
Performance 1M: +10,48 %
PayPal
Tagesperformance: +2,37 %
Platz 24
Performance 1M: -8,91 %
Costco Wholesale
Tagesperformance: -2,32 %
Platz 25
Performance 1M: +3,32 %
Gilead Sciences
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 26
Performance 1M: +7,64 %
