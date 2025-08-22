Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 22.08.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.08.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Enphase Energy
Tagesperformance: +9,77 %
Platz 1
Performance 1M: -12,48 %
Builders Firstsource
Tagesperformance: +7,41 %
Platz 2
Performance 1M: +9,94 %
Caesars Entertainment
Tagesperformance: +7,04 %
Platz 3
Performance 1M: -15,47 %
Norwegian Cruise Line
Tagesperformance: +6,49 %
Platz 4
Performance 1M: +0,98 %
Block (A)
Tagesperformance: +6,19 %
Platz 5
Performance 1M: -4,52 %
Mohawk Industries
Tagesperformance: +6,07 %
Platz 6
Performance 1M: +14,97 %
Carnival Corporation
Tagesperformance: +5,98 %
Platz 7
Performance 1M: -1,43 %
Delta Air Lines (DE)
Tagesperformance: +5,76 %
Platz 8
Performance 1M: +4,25 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: +5,58 %
Platz 9
Performance 1M: -16,01 %
Coinbase
Tagesperformance: +5,44 %
Platz 10
Performance 1M: -26,45 %
Teradyne
Tagesperformance: +5,34 %
Platz 11
Performance 1M: +16,19 %
Align Technology
Tagesperformance: +5,30 %
Platz 12
Performance 1M: -24,97 %
Intel
Tagesperformance: +5,30 %
Platz 13
Performance 1M: +1,08 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: +5,19 %
Platz 14
Performance 1M: -7,36 %
Lyondellbasell Industries
Tagesperformance: +5,15 %
Platz 15
Performance 1M: -10,13 %
Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
Tagesperformance: +5,11 %
Platz 16
Performance 1M: -5,69 %
Lennar Registered (A)
Tagesperformance: +5,06 %
Platz 17
Performance 1M: +19,03 %
Bio-Techne
Tagesperformance: +4,95 %
Platz 18
Performance 1M: +6,41 %
Dow
Tagesperformance: +4,89 %
Platz 19
Performance 1M: -16,22 %
Tesla
Tagesperformance: +4,81 %
Platz 20
Performance 1M: -1,24 %
Cencora
Tagesperformance: -4,31 %
Platz 21
Performance 1M: +4,61 %
CSX
Tagesperformance: -4,13 %
Platz 22
Performance 1M: +6,28 %
Kroger
Tagesperformance: -3,99 %
Platz 23
Performance 1M: -0,20 %
McKesson
Tagesperformance: -3,70 %
Platz 24
Performance 1M: +0,59 %
Monster Beverage
Tagesperformance: -3,55 %
Platz 25
Performance 1M: +9,20 %
Cardinal Health
Tagesperformance: -3,54 %
Platz 26
Performance 1M: -3,45 %
AT&T
Tagesperformance: -3,43 %
Platz 27
Performance 1M: +8,41 %
Quest Diagnostics
Tagesperformance: -3,29 %
Platz 28
Performance 1M: +11,36 %
Incyte
Tagesperformance: -3,22 %
Platz 29
Performance 1M: +31,19 %
T-Mobile US
Tagesperformance: -2,82 %
Platz 30
Performance 1M: +11,96 %
Ventas
Tagesperformance: -2,74 %
Platz 31
Performance 1M: +5,00 %
Williams Companies
Tagesperformance: -2,70 %
Platz 32
Performance 1M: +0,56 %
Welltower
Tagesperformance: -2,48 %
Platz 33
Performance 1M: +5,92 %
Waste Management
Tagesperformance: -2,43 %
Platz 34
Performance 1M: +2,42 %
Verizon Communications
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 35
Performance 1M: +7,02 %
Philip Morris International
Tagesperformance: -2,39 %
Platz 36
Performance 1M: -2,87 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: -2,33 %
Platz 37
Performance 1M: +10,48 %
Bristol-Myers Squibb
Tagesperformance: -2,31 %
Platz 38
Performance 1M: +3,96 %
CME Group Registered (A)
Tagesperformance: -2,31 %
Platz 39
Performance 1M: +0,83 %
Everest Re Group
Tagesperformance: -2,30 %
Platz 40
Performance 1M: +6,45 %
