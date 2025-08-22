Tesla - Aktie schießt in die Höhe +5,26 % - 22.08.2025

Mit einer Performance von +5,26 % konnte die Tesla Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Tesla ist ein Pionier in der Elektromobilität und setzt Maßstäbe in der Branche durch innovative Technologien und nachhaltige Energieprodukte.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Tesla Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -5,74 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tesla Aktie damit um -4,10 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,24 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Tesla auf -32,81 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,52 % geändert.

Tesla Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,10 % 1 Monat -1,24 % 3 Monate -5,74 % 1 Jahr +37,79 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Tesla-Aktie, die ähnlich wie der Nasdaq-Index verläuft. Teilnehmer diskutieren die Auswirkungen möglicher Zinssenkungen der US-Notenbank auf den Kurs und äußern Skepsis über die Nachhaltigkeit des jüngsten Anstiegs. Die Volatilität und das Risiko beim Handel mit Tesla-Aktien werden betont, während auch die Wiederaufnahme der Produktion in Grünheide nach einem Brand thematisiert wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Tesla eingestellt.

Informationen zur Tesla Aktie

Es gibt 3 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 932,15 Mrd.EUR wert.

Top- und Flop-Aktien am 22.08.2025 im S&P 500.

Top- und Flop-Aktien am 22.08.2025 im US Tech 100.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Tesla Aktie jetzt kaufen?

Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.