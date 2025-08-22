Die Ergebnisse von Innocan werden auf der Konferenz PAINWeek 2025 in Las Vegas, Nevada, im Rahmen eines wissenschaftlichen Posters präsentiert

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta – 22. August 2025 / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTCQB: INNPF) („Innocan“ oder das „Unternehmen“), ein Pionier in der pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie, meldet, dass es auf der PAINWeek 2025 ein Poster mit Schlüsseldaten zur Pharmakokinetik und Wirksamkeit von LPT-CBD zusammen mit der kürzlich veröffentlichten Narrative Review mit dem Titel „Considering Long-Acting Synthetic Cannabidiol for Chronic Pain: A Narrative Review” (DOI: https://doi.org/10.7759/cureus.81577) vorstellen wird. PAINWeek ist die wichtigste nationale US-Konferenz zum Thema Schmerzmanagement, die dieses Jahr vom 2. bis 5. September 2025 in Las Vegas (Nevada) stattfindet. Das Poster wird während der wissenschaftlichen Poster Reception am 4. September präsentiert (Poster Nr. 29) und von Joseph V. Pergolizzi, Jr., MD, MBA, NEMA Research, einem wichtigen Mitglied des Advisory Board von Innocan, vorgestellt.

Um ein Treffen mit Innocan während der PAINWeek zu vereinbaren, senden Sie bitte eine E-Mail an info@innocanpharma.com.

PAINWeek ist eine prestigeträchtige Veranstaltung, die führende Kliniker, Forscher und Ausbilder auf dem Gebiet der Schmerzmedizin zusammenbringt und eine einzigartige Plattform bietet, um innovative Forschung und Best Practices zu präsentieren. Die Narrative Review, ausgewählt durch ein wettbewerbliches Peer-Review-Verfahren, liefert wichtige Einblicke in das Potenzial von synthetischem Cannabidiol (CBD) als gut verträgliches, Nicht-Opioid-Analgetikum, wenn es als Formulierung mit verlängerter Wirkstofffreisetzung verabreicht wird.

Innocan entwickelt LPT-CBD, ein innovatives injizierbares liposomales Arzneimittel zur anhaltenden Freisetzung von synthetischem CBD. Gestützt auf präklinische Tierstudien zeigte LPT-CBD einen konstanten CBD-Plasmaspiegel von bis zu vier Wochen, eine anhaltende Schmerzlinderung sowie eine ausgezeichnete Verträglichkeit und ist damit eine vielversprechende Alternative zu derzeitigen Opioiden, die auch die dringende Notwendigkeit, der Opioidabhängigkeit entgegenzuwirken, erfüllt. Im Gegensatz zu frei verkäuflichen CBD-Ölen und -Ergänzungsmitteln wird das LPT-CBD von Innocan als injizierbares Arzneimittel mit kontrollierter Wirkstofffreisetzung entwickelt, um konsistente therapeutische CBD-Konzentrationen zu erzielen.