Artnet AG: Stabilität in schwierigem Marktumfeld 2025!
Artnet AG trotzt einem schwierigen Marktumfeld mit einem Halbjahresbericht, der sowohl Herausforderungen als auch Chancen aufzeigt. Mit strategischen Plänen und neuen Nutzern blickt das Unternehmen optimistisch in die Zukunft.
Foto: adobe.stock.com
- Artnet AG hat am 22. August 2025 ihren Halbjahresbericht 2025 veröffentlicht, trotz eines herausfordernden Marktumfelds.
- Der Umsatz im ersten Halbjahr 2025 betrug 9,84 Mio. EUR, was einem Rückgang von 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Das operative Ergebnis (EBIT) lag bei –1,3 Mio. EUR, während der operative Cashflow auf 1,30 Mio. EUR anstieg.
- Das Marktplatzgeschäft blieb stabil, mit einem Umsatz von 3,90 Mio. EUR, während das Datensegment um 10 Prozent und das Mediensegment um 24 Prozent zurückging.
- Artnet verzeichnete über 13 Millionen neue Nutzer und plant die Einführung eines KI-gestützten Art Advisors im zweiten Halbjahr 2025.
- Das Management bestätigt die Umsatzprognose für 2025 von 20 bis 24 Mio. EUR und hat ein Übernahme- und Delisting-Angebot von Leonardo Art Holdings GmbH erhalten.
Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei artnet ist am 29.08.2025.
-1,32 %
-0,44 %
-0,44 %
+21,51 %
+104,52 %
+30,33 %
+50,67 %
+550,17 %
+1.500,00 %
ISIN:DE000A1K0375WKN:A1K037
