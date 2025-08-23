EnWave Corporation gibt Abschluss des vollständig gezeichneten LIFE-Emissionsangebots im Wert von 3 Millionen $ bekannt

Vancouver, B.C., 21. August 2025/ IRW-Press / EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FWB:E4U) („EnWave“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es seine vollständig gezeichnete Privatplatzierung (das „Angebot“) von Stammaktien des Unternehmens (die „Aktien“) abgeschlossen hat. Das Unternehmen erzielte durch die Emission von 7.500.000 Aktien zu einem Preis von 0,40 C$ pro Aktie (der „Ausgabepreis“) einen Bruttoerlös von 3.000.000 $.

Clarus Securities Inc. („Clarus“) fungierte gemäß einer von Clarus und dem Unternehmen geschlossenen Agenturvereinbarung vom 21. August 2025 als Lead Agent und alleiniger Bookrunner für die vermittelte Komponente des Angebots, die aus 6.125.000 Aktien bestand. Das Unternehmen schloss auch eine nicht vermittelte Komponente des Angebots mit 1.375.000 Aktien ab. Das Angebot erfolgte im Rahmen der Listed Issuer Financing Exemption gemäß Teil 5A.2 der Vorschrift National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions in der durch die Coordinated Blanket Order 45-935 – Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption geänderten Fassung (zusammen die „Listed Issuer Financing Exemption“) in jeder Provinz Kanadas. Eine französische Übersetzung des Angebotsdokuments im Zusammenhang mit dem Angebot wurde unter dem Emittenten-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingereicht und am 19. August 2025 auf der Webseite des Unternehmens unter www.enwave.net veröffentlicht, um die nicht vermittelte Komponente des Angebots auch Interessenten aus Québec anzubieten.

Da das Angebot gemäß der Listed Issuer Financing Exemption abgeschlossen wird, unterliegen die im Rahmen des Angebots ausgegebenen und verkauften Aktien keiner „Haltefrist“ gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen, mit der Ausnahme, dass gemäß den geltenden Richtlinien der TSX Venture Exchange („Börse“) eine viermonatige Haltefrist bis zum 22. Dezember 2025 für alle Direktoren und leitenden Angestellten des Unternehmens gilt, die im Rahmen des Angebots Aktien erhalten.

Clarus erhielt eine Barprovision in Höhe von 134.750 $ und 336.875 nicht übertragbare Vergütungsoptionen („Vergütungsoptionen“) für die vermittelte Komponente des Angebots. Jede Vergütungsoption berechtigt den Inhaber der Vergütungsoption zum Erwerb einer Aktie (die „Vergütungsoptionsaktien“) zum Ausgabepreis für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Abschlusstag des Angebots. Die Vergütungsoptionen und die Vergütungsoptionsaktien unterliegen einer viermonatigen Haltefrist gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen.