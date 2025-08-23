Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 34/25
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 34/25, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils die Top und Flop Aktien folgender Indizes in einer Galerie gezeigt: DAX, TecDAX, Dow Jones, US Tech 100, E-Stoxx 50, SMI, ATX, Hang Seng.
Die Zusammenstellung steht Ihnen am Samstag, mit den Daten der vergangenen Woche zur Verfügung. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
Bayer
Performance KW 34/25: +6,43 %
DAX Top 1
Symrise
Performance KW 34/25: +4,53 %
DAX Top 2
Zalando
Performance KW 34/25: +4,49 %
DAX Top 3
Fresenius
Performance KW 34/25: +3,48 %
DAX Top 4
BASF
Performance KW 34/25: +2,93 %
DAX Top 5
Vonovia
Performance KW 34/25: -3,28 %
DAX Flop 1
SAP
Performance KW 34/25: -3,38 %
DAX Flop 2
DHL Group
Performance KW 34/25: -3,89 %
DAX Flop 3
Heidelberg Materials
Performance KW 34/25: -4,12 %
DAX Flop 4
Siemens Energy
Performance KW 34/25: -6,12 %
DAX Flop 5
SMA Solar Technology
Performance KW 34/25: +8,56 %
TecDAX Top 1
United Internet
Performance KW 34/25: +3,86 %
TecDAX Top 2
SILTRONIC AG
Performance KW 34/25: +2,48 %
TecDAX Top 3
Nagarro
Performance KW 34/25: +2,44 %
TecDAX Top 4
Bechtle
Performance KW 34/25: +2,35 %
TecDAX Top 5
Elmos Semiconductor
Performance KW 34/25: -4,29 %
TecDAX Flop 1
SUESS MicroTec
Performance KW 34/25: -4,49 %
TecDAX Flop 2
Evotec
Performance KW 34/25: -5,42 %
TecDAX Flop 3
Kontron
Performance KW 34/25: -5,73 %
TecDAX Flop 4
Eckert & Ziegler
Performance KW 34/25: -7,30 %
TecDAX Flop 5
Salesforce
Performance KW 34/25: +5,21 %
Dow Jones Top 1
Caterpillar
Performance KW 34/25: +4,80 %
Dow Jones Top 2
Merck & Co
Performance KW 34/25: +4,26 %
Dow Jones Top 3
American Express
Performance KW 34/25: +3,13 %
Dow Jones Top 4
Honeywell International
Performance KW 34/25: +2,79 %
Dow Jones Top 5
NVIDIA
Performance KW 34/25: -2,06 %
Dow Jones Flop 1
Apple
Performance KW 34/25: -2,19 %
Dow Jones Flop 2
Cisco Systems
Performance KW 34/25: -2,77 %
Dow Jones Flop 3
Microsoft
Performance KW 34/25: -3,16 %
Dow Jones Flop 4
Walmart
Performance KW 34/25: -3,60 %
Dow Jones Flop 5
PDD Holdings Incorporation (A) (A)
Performance KW 34/25: +10,04 %
US Tech 100 Top 1
Analog Devices
Performance KW 34/25: +9,23 %
US Tech 100 Top 2
Palo Alto Networks
Performance KW 34/25: +6,73 %
US Tech 100 Top 3
Texas Instruments
Performance KW 34/25: +6,41 %
US Tech 100 Top 4
Charter Communications Registered (A)
Performance KW 34/25: +5,55 %
US Tech 100 Top 5
Micron Technology
Performance KW 34/25: -6,10 %
US Tech 100 Flop 1
Intuit
Performance KW 34/25: -6,75 %
US Tech 100 Flop 2
Marvell Technology
Performance KW 34/25: -7,40 %
US Tech 100 Flop 3
Advanced Micro Devices
Performance KW 34/25: -7,46 %
US Tech 100 Flop 4
Palantir
Performance KW 34/25: -12,34 %
US Tech 100 Flop 5
Bayer
Performance KW 34/25: +6,43 %
E-Stoxx 50 Top 1
Pernod Ricard
Performance KW 34/25: +4,28 %
E-Stoxx 50 Top 2
Anheuser-Busch InBev
Performance KW 34/25: +3,67 %
E-Stoxx 50 Top 3
Sanofi
Performance KW 34/25: +3,64 %
E-Stoxx 50 Top 4
Adyen Parts Sociales
Performance KW 34/25: +3,63 %
E-Stoxx 50 Top 5
Nordea Bank Abp
Performance KW 34/25: -2,35 %
E-Stoxx 50 Flop 1
Schneider Electric
Performance KW 34/25: -2,85 %
E-Stoxx 50 Flop 2
Compagnie de Saint-Gobain
Performance KW 34/25: -3,08 %
E-Stoxx 50 Flop 3
SAP
Performance KW 34/25: -3,38 %
E-Stoxx 50 Flop 4
DHL Group
Performance KW 34/25: -3,89 %
E-Stoxx 50 Flop 5
Nestle
Performance KW 34/25: +4,67 %
SMI Top 1
Roche Holding
Performance KW 34/25: +4,52 %
SMI Top 2
Novartis
Performance KW 34/25: +3,64 %
SMI Top 3
Givaudan
Performance KW 34/25: +3,15 %
SMI Top 4
Lonza Group
Performance KW 34/25: +2,96 %
SMI Top 5
Holcim
Performance KW 34/25: -1,21 %
SMI Flop 1
ABB
Performance KW 34/25: -1,58 %
SMI Flop 2
Amrize
Performance KW 34/25: -3,96 %
SMI Flop 3
Geberit
Performance KW 34/25: -5,96 %
SMI Flop 4
Alcon
Performance KW 34/25: -6,30 %
SMI Flop 5
Mayr-Melnhof Karton
Performance KW 34/25: +5,14 %
ATX Top 1
voestalpine
Performance KW 34/25: +5,00 %
ATX Top 2
OMV
Performance KW 34/25: +4,49 %
ATX Top 3
Immofinanz
Performance KW 34/25: +3,08 %
ATX Top 4
Lenzing
Performance KW 34/25: +2,80 %
ATX Top 5
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Performance KW 34/25: -1,67 %
ATX Flop 1
Verbund Akt.(A)
Performance KW 34/25: -2,77 %
ATX Flop 2
UNIQA Insurance Group
Performance KW 34/25: -3,24 %
ATX Flop 3
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Performance KW 34/25: -3,72 %
ATX Flop 4
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe
Performance KW 34/25: -5,73 %
ATX Flop 5
Li Ning Company
Performance KW 34/25: +17,36 %
Hang Seng Top 1
JD Health International
Performance KW 34/25: +15,42 %
Hang Seng Top 2
Anta Sports Products
Performance KW 34/25: +11,55 %
Hang Seng Top 3
Geely Automobile Holdings
Performance KW 34/25: +6,37 %
Hang Seng Top 4
Sunny Optical Technology (Group)
Performance KW 34/25: +6,09 %
Hang Seng Top 5
Zijin Mining Group (H)
Performance KW 34/25: -4,62 %
Hang Seng Flop 1
CK Hutchison Holdings
Performance KW 34/25: -4,71 %
Hang Seng Flop 2
WuXi AppTec Ltd. Registered (H)
Performance KW 34/25: -5,11 %
Hang Seng Flop 3
CSPC Pharmaceutical Group
Performance KW 34/25: -7,50 %
Hang Seng Flop 4
Longfor Group Holdings
Performance KW 34/25: -12,46 %
Hang Seng Flop 5
