Brand im Gleisbereich bei Wuppertal - Staatsschutz vor Ort

WUPPERTAL (dpa-AFX) - Bei Gleisen einer Bahnstrecke in Wuppertal-Oberbarmen hat es am späten Abend gebrannt. Eine Sprecherin der Deutschen Bahn sagte der Deutschen Presse-Agentur (dpa), das Feuer sei ersten Erkenntnissen vermutlich auch durch einen Brandbeschleuniger ausgelöst worden. Es habe wohl eine Kabelummantelung in Flammen gestanden. Der Brand habe aber so gut wie keine Auswirkungen auf den Zugverkehr. Der Staatsschutz ermittelt laut Bundespolizei.

Ein Sprecher der Bundespolizei sprach von einem "Weichenbrand". Insgesamt seien drei Weichen betroffen gewesen und der Brand sei "so groß gewesen, dass ihn ein Anwohner bemerkte". Die Bahnsprecherin teilte allerdings auf Anfrage mit, der Brand sei nicht direkt an den Weichen gewesen. Sie sprach stattdessen von Flammen im Umfeld von Weichen.