ERFORSCHUNG DER ZUKUNFT DES GESCHICHTENERZÄHLENS MIT KI

Washington (ots/PRNewswire) - CGTN America & CCTV UN veröffentlichen "Explore
the Future of Storytelling with AI" (Die Zukunft des Geschichtenerzählens mit KI
erkunden).
Künstliche Intelligenz verändert jeden Aspekt unseres Lebens, von den
Social-Media-Plattformen, die wir nutzen, bis zu den Filmen, die wir sehen.
Nirgendwo wird diese Revolution deutlicher als in der Filmindustrie, wo
Regisseure, Produzenten, Autoren, Animatoren sowie Visual-Effects-Künstler neue
Wege zur Nutzung von KI erforschen, um die Grenzen der Kreativität zu erweitern.
Am Freitag, 22. August 2025, wird das Steven J. Ross Theater in den Warner Bros.
Studios in Burbank, Kalifornien, die Auftaktveranstaltung "Bright Future of
Humanity" zum Aufruf zur Einreichung von Beiträgen für Globale visuelle
KI-Werke, einer von der China Media Group und der New York Film Academy
präsentierten Veranstaltung, ausrichten. Das Programm bringt Produzenten,
Regisseure, Pädagogen sowie Studenten zusammen, um die Rolle der KI bei der
Gestaltung der Zukunft des Films und des visuellen Geschichtenerzählens zu
untersuchen.
Die Veranstaltung wird besondere Botschaften von Diplomaten, Filmemachern sowie
KI-Experten enthalten. Im Rahmen des Programms wird ein weltweiter Aufruf zur
Einreichung von Werken junger Künstler veröffentlicht, die mit Hilfe von KI
mutige, grenzüberschreitende Arbeiten schaffen sollen. Die Kampagne fragt: "Was
für eine Welt wollen wir aufbauen und wie kann Kunst, angetrieben durch KI, uns
dabei helfen?"
Diese Initiative ist von besonderer Bedeutung, da sich das Ende des Zweiten
Weltkriegs zum 80. Mal jährt - eine Zeit, in der wir über die Lehren aus diesem
katastrophalen Krieg nachdenken, uns an die Helden erinnern, die dort gekämpft
haben, und ihr Andenken mit einem Aufruf zum Frieden ehren.
Künstler sind eingeladen, bis zum 1. September 2025 KI-generierte Videos, Musik
oder Gemälde einzureichen. Die Gewinnerbeiträge, die von einer internationalen
Jury aus Filmemachern und Medieninnovatoren ausgewählt wurden, werden am 23.
September auf dem Konzert "United as One World - Voices of Peace" im Lincoln
Center in New York City präsentiert.
Weitere Informationen und Einzelheiten zur Einreichung finden Sie auf
aiwowow.com
