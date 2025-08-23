ERFORSCHUNG DER ZUKUNFT DES GESCHICHTENERZÄHLENS MIT KI

Washington (ots/PRNewswire) - CGTN America & CCTV UN veröffentlichen "Explore

Am Freitag, 22. August 2025, wird das Steven J. Ross Theater in den Warner Bros.Studios in Burbank, Kalifornien, die Auftaktveranstaltung "Bright Future ofHumanity" zum Aufruf zur Einreichung von Beiträgen für Globale visuelleKI-Werke, einer von der China Media Group und der New York Film Academypräsentierten Veranstaltung, ausrichten. Das Programm bringt Produzenten,Regisseure, Pädagogen sowie Studenten zusammen, um die Rolle der KI bei derGestaltung der Zukunft des Films und des visuellen Geschichtenerzählens zuuntersuchen.Die Veranstaltung wird besondere Botschaften von Diplomaten, Filmemachern sowieKI-Experten enthalten. Im Rahmen des Programms wird ein weltweiter Aufruf zurEinreichung von Werken junger Künstler veröffentlicht, die mit Hilfe von KImutige, grenzüberschreitende Arbeiten schaffen sollen. Die Kampagne fragt: "Wasfür eine Welt wollen wir aufbauen und wie kann Kunst, angetrieben durch KI, unsdabei helfen?"Diese Initiative ist von besonderer Bedeutung, da sich das Ende des ZweitenWeltkriegs zum 80. Mal jährt - eine Zeit, in der wir über die Lehren aus diesemkatastrophalen Krieg nachdenken, uns an die Helden erinnern, die dort gekämpfthaben, und ihr Andenken mit einem Aufruf zum Frieden ehren.Künstler sind eingeladen, bis zum 1. September 2025 KI-generierte Videos, Musikoder Gemälde einzureichen. Die Gewinnerbeiträge, die von einer internationalenJury aus Filmemachern und Medieninnovatoren ausgewählt wurden, werden am 23.September auf dem Konzert "United as One World - Voices of Peace" im LincolnCenter in New York City präsentiert.Weitere Informationen und Einzelheiten zur Einreichung finden Sie aufaiwowow.com