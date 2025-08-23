    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWarner Bros. Discovery (A) AktievorwärtsNachrichten zu Warner Bros. Discovery (A)

    ERFORSCHUNG DER ZUKUNFT DES GESCHICHTENERZÄHLENS MIT KI

    Washington (ots/PRNewswire) - CGTN America & CCTV UN veröffentlichen "Explore
    the Future of Storytelling with AI" (Die Zukunft des Geschichtenerzählens mit KI
    erkunden).

    Künstliche Intelligenz verändert jeden Aspekt unseres Lebens, von den
    Social-Media-Plattformen, die wir nutzen, bis zu den Filmen, die wir sehen.
    Nirgendwo wird diese Revolution deutlicher als in der Filmindustrie, wo
    Regisseure, Produzenten, Autoren, Animatoren sowie Visual-Effects-Künstler neue
    Wege zur Nutzung von KI erforschen, um die Grenzen der Kreativität zu erweitern.

    Am Freitag, 22. August 2025, wird das Steven J. Ross Theater in den Warner Bros.
    Studios in Burbank, Kalifornien, die Auftaktveranstaltung "Bright Future of
    Humanity" zum Aufruf zur Einreichung von Beiträgen für Globale visuelle
    KI-Werke, einer von der China Media Group und der New York Film Academy
    präsentierten Veranstaltung, ausrichten. Das Programm bringt Produzenten,
    Regisseure, Pädagogen sowie Studenten zusammen, um die Rolle der KI bei der
    Gestaltung der Zukunft des Films und des visuellen Geschichtenerzählens zu
    untersuchen.

    Die Veranstaltung wird besondere Botschaften von Diplomaten, Filmemachern sowie
    KI-Experten enthalten. Im Rahmen des Programms wird ein weltweiter Aufruf zur
    Einreichung von Werken junger Künstler veröffentlicht, die mit Hilfe von KI
    mutige, grenzüberschreitende Arbeiten schaffen sollen. Die Kampagne fragt: "Was
    für eine Welt wollen wir aufbauen und wie kann Kunst, angetrieben durch KI, uns
    dabei helfen?"

    Diese Initiative ist von besonderer Bedeutung, da sich das Ende des Zweiten
    Weltkriegs zum 80. Mal jährt - eine Zeit, in der wir über die Lehren aus diesem
    katastrophalen Krieg nachdenken, uns an die Helden erinnern, die dort gekämpft
    haben, und ihr Andenken mit einem Aufruf zum Frieden ehren.

    Künstler sind eingeladen, bis zum 1. September 2025 KI-generierte Videos, Musik
    oder Gemälde einzureichen. Die Gewinnerbeiträge, die von einer internationalen
    Jury aus Filmemachern und Medieninnovatoren ausgewählt wurden, werden am 23.
    September auf dem Konzert "United as One World - Voices of Peace" im Lincoln
    Center in New York City präsentiert.

    Weitere Informationen und Einzelheiten zur Einreichung finden Sie auf
    aiwowow.com

    (Dieses Material wird von MediaLinks TV, LLC im Namen von CCTV verteilt. Weitere
    Informationen sind beim Justizministerium in Washington, D.C., erhältlich.)

    Kontakt:

    Distribution@cgtnamerica.com View original
    content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-america--cctv-un-erforschu
    ng-der-zukunft-des-geschichtenerzahlens-mit-ki-302537102.html

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173291/6102653
    OTS: MediaLinks TV LLC


