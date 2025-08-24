Der Walkman für die Generation Alpha: Durststrecke für die Tonies-Aktie beendet?

Entwickelt hat das Produkt die Düsseldorfer Tonies SE, die im Jahr 2016 die ersten Tonieboxen auf den Markt brachte und damals noch unter dem Namen Boxine firmierte. Inzwischen wurden fast 10 Millionen Tonieboxen verkauft.

Kassettenrekorder, CD- oder MP3-Player: Alles Schnee von gestern. Hörspiele und Musik für Kinder kommen heute aus einer quadratischen Lautsprecher-Box, auf der eine kleine Figur steht. Dieser sogenannte Tonie haftet magnetisch an der Box lädt sich die Inhalte über das WLAN herunter.

Im Jahr 2021 ging das Unternehmen über einen SPAC-Beteiligungsmantel an die Börse. Für Anleger war die Aktie bislang allerdings keine Erfolgsstory. Vom Emissionspreis von 10 Euro sind mittlerweile nur noch knapp 6 Euro übrig geblieben. Zum Börsengang wurde Tonies mit über einer Milliarde Euro bewertet, basierend auf hohen Wachstumserwartungen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis war sehr hoch, was den Aktienkurs anfällig für Enttäuschungen bei der tatsächlichen Geschäftsentwicklung machte.

Nach einem kräftigen Kursabfall im Jahr 2022 könnte die Aktie jedoch bald wieder auf zweistelligen Kursniveaus notieren. Das zumindest glaubt Warburg-Analyst Thilo Kleibauer, der das Kursziel für die Aktie bei 10,50 sieht, ein Aufwärtspotenzial von 75 Prozent. "Das starke Plattformgeschäft bietet ein beträchtliches Umsatz- und Margenpotenzial, das sich in der aktuellen Bewertung nicht widerspiegelt."

Die Zahlen zum zweiten Quartal in dieser Woche können sich jedenfalls sehen lassen. Das Unternehmen meldete unter anderem ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 20,3 Prozent auf 176,6 Millionen Euro sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von 2,1 Prozent. Trotz herausfordernder makroökonomischer Bedingungen lagen die Umsätze weitgehend im Rahmen der Erwartungen. Besonders stark legten die Verkäufe in den USA, Frankreich, Großbritannien sowie in Australien und Neuseeland zu.

In der ersten Jahreshälfte wurden rund 540.000 Tonieboxes verkauft – nach etwa 600.000 im Vorjahreszeitraum. Seit Markteinführung wurden insgesamt 9,5 Millionen Tonieboxes abgesetzt. Die dazugehörigen Figuren, sogenannte Tonies, verzeichneten in diesem Jahr sogar ein Plus von 28 Prozent auf 136,7 Millionen Euro.

Das bereinigte EBITDA lag leicht unter den Erwartungen, die Marge fiel um 60 Basispunkte. Während die Bruttomarge durch geringere Beschaffungs- und Logistikkosten sowie einen verbesserten Produkt- und Vertriebsmix um 360 Basispunkte stieg, erhöhten sich die operativen Ausgaben stärker – unter anderem wegen Maßnahmen zur Abschwächung der US-Zollbelastungen sowie Investitionen in Internationalisierung und Produktwachstum.

Für das laufende Jahr erwartet das Management weiterhin ein starkes Umsatzwachstum von über 25 Prozent auf Konzernebene (bei konstanten Währungen) und mehr als 30 Prozent in Nordamerika. Die bereinigte EBITDA-Marge soll zwischen 6,5 und 8,5 Prozent liegen.

Für 2025 erwartet Warburg-Analyst Kleibauer eine bereinigte EBITDA-Marge von 7,8 Prozent, die langfristigen Wachstumschancen für 2026/27 bleiben unverändert. Nach dem erfolgreichen internationalen Ausbau des Geschäfts rechnet er mittelfristig mit deutlich höheren Margen.

Außerdem sei Tonies gut auf das wichtige Weihnachtsgeschäft vorbereitet – mit erweiterten Regalflächen in US-Handelsketten wie Target und zunehmender Präsenz in internationalen Märkten. Zusätzliche Impulse sollen Produktinnovationen liefern: Managementkreise deuteten für das zweite Halbjahr "sehr besondere" Neuheiten an, was Gerüchte um eine neue Toniebox-Version im September stützt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



