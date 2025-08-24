UBS hebt Nvidia-Kursziel auf 205 USD: 17% Potenzial durch KI-Nachfrage!
Die UBS zeigt sich optimistisch hinsichtlich der bevorstehenden Geschäftszahlen von Nvidia und hebt die Kaufempfehlung für die Aktie an, während das Kursziel von 175 auf 205 US-Dollar angehoben wird. Dies entspricht einem potenziellen Anstieg von etwa 17 Prozent. Analyst Timothy Arcuri verweist auf die anhaltend starke Nachfrage nach KI-Chips, die die Erwartungen an Nvidia antreiben. Ein Beispiel für diese Nachfrage ist die Meldung des texanischen Netzbetreibers Oncor, der neue Stromlastanfragen für Rechenzentren in Höhe von rund 40 Gigawatt gemeldet hat. Arcuri prognostiziert, dass Nvidia in diesem Jahr zusammen mit Partnern aus dem GB200/GB300-Ökosystem etwa 30.000 Racks ausliefern könnte, wobei er besonders im vierten Quartal mit einem deutlichen Umsatzschub rechnet.
Arcuri gilt als einer der renommiertesten Analysten an der Wall Street, mit einer Trefferquote von 72 Prozent und einer durchschnittlichen Rendite von 32,60 Prozent. Dies verstärkt das Vertrauen in die positive Entwicklung von Nvidia. Ein weiterer Wachstumsfaktor könnte der wiederaufgenommene Verkauf von speziellen H20-Chips in China sein, nachdem Nvidia eine Einigung mit der US-Regierung erzielt hat, die den Export dieser Hochleistungsprozessoren erlaubt. UBS schätzt, dass Nvidia dadurch pro Quartal mehrere Milliarden US-Dollar an zusätzlichen Einnahmen generieren könnte.
Für das zweite Quartal erwartet Arcuri einen Umsatz, der die Markterwartungen um etwa eine Milliarde US-Dollar übertreffen dürfte. Diese Einschätzung wird von der Mehrheit der Analysten geteilt, da 58 von 65 Analysten die Aktie zum Kauf empfehlen. Der Optimismus spiegelt sich auch im Kursverlauf wider, da die Nvidia-Aktien seit Jahresbeginn um mehr als 30 Prozent gestiegen sind.
Nvidia hat sich in den letzten Jahren als zentraler Akteur im Bereich Künstliche Intelligenz etabliert. Die Umsätze des Unternehmens haben sich rasant erhöht, und die Margen sind hoch, was das Unternehmen finanziell stark macht. Während Nvidia derzeit nur eine geringe Dividende zahlt, könnten die Voraussetzungen für eine umfassendere Ausschüttungspolitik in Zukunft gegeben sein. Angesichts der hohen Cashflows und der soliden Bilanz könnte Nvidia in den kommenden Jahren in die Liga der klassischen Dividendenzahler aufsteigen. Langfristige Investoren könnten daher auch jetzt noch von einem Einstieg in die Aktie profitieren, insbesondere wenn sie an das Potenzial der Künstlichen Intelligenz glauben.
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,72 % und einem Kurs von 178,0USD auf Nasdaq (23. August 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.