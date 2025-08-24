UBS hebt Nvidia-Kursziel auf 205 USD: 17% Potenzial durch KI-Nachfrage!

Die UBS zeigt sich optimistisch hinsichtlich der bevorstehenden Geschäftszahlen von Nvidia und hebt die Kaufempfehlung für die Aktie an, während das Kursziel von 175 auf 205 US-Dollar angehoben wird. Dies entspricht einem potenziellen Anstieg von etwa 17 Prozent. Analyst Timothy Arcuri verweist auf die anhaltend starke Nachfrage nach KI-Chips, die die Erwartungen an Nvidia antreiben. Ein Beispiel für diese Nachfrage ist die Meldung des texanischen Netzbetreibers Oncor, der neue Stromlastanfragen für Rechenzentren in Höhe von rund 40 Gigawatt gemeldet hat. Arcuri prognostiziert, dass Nvidia in diesem Jahr zusammen mit Partnern aus dem GB200/GB300-Ökosystem etwa 30.000 Racks ausliefern könnte, wobei er besonders im vierten Quartal mit einem deutlichen Umsatzschub rechnet.

Arcuri gilt als einer der renommiertesten Analysten an der Wall Street, mit einer Trefferquote von 72 Prozent und einer durchschnittlichen Rendite von 32,60 Prozent. Dies verstärkt das Vertrauen in die positive Entwicklung von Nvidia. Ein weiterer Wachstumsfaktor könnte der wiederaufgenommene Verkauf von speziellen H20-Chips in China sein, nachdem Nvidia eine Einigung mit der US-Regierung erzielt hat, die den Export dieser Hochleistungsprozessoren erlaubt. UBS schätzt, dass Nvidia dadurch pro Quartal mehrere Milliarden US-Dollar an zusätzlichen Einnahmen generieren könnte.