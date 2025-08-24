Novo Nordisk: Juristischer Triumph und Herausforderungen für Mitarbeiter

Trotz dieser positiven Nachrichten hat das Unternehmen angekündigt, die Bonuszahlungen für Mitarbeiter in Dänemark im Jahr 2025 zu kürzen. Diese Entscheidung betrifft Beschäftigte, die Anspruch auf kurzfristige Anreizprogramme haben, und ist auf eine Anpassung der Wachstumsprognose sowie umfassende Kostensenkungsmaßnahmen zurückzuführen. Ein Unternehmenssprecher bestätigte diesen Schritt, gab jedoch keine weiteren Details zu den Hintergründen.

Das dänische Pharmaunternehmen Novo Nordisk hat kürzlich in den USA einen bedeutenden juristischen Erfolg erzielt, indem es 44 Patentklagen gegen Kliniken und Apotheken gewonnen hat, die Nachahmungen seiner Abnehmmedikamente vertrieben. Insgesamt hat das Unternehmen 132 Verfahren angestrengt, von denen nur vier verloren wurden, wobei diese Urteile bereits angefochten wurden. Novo Nordisk fordert von den Angeklagten erhebliche Entschädigungen und wirft ihnen vor, durch irreführende Werbung und illegale Praktiken den Markennamen geschädigt zu haben.

Analysten haben sich ebenfalls zu Novo Nordisk geäußert. Kepler Cheuvreux hat seine Kaufempfehlung für die Aktie beibehalten, jedoch das Kursziel von 630 auf 510 dänische Kronen gesenkt. Diese Anpassung wird mit einem vorsichtigeren Ausblick begründet, da der Gewinn je Aktie um 10 Prozent sinken soll. Trotz der Senkung des Kursziels sehen die Analysten weiterhin ein attraktives Chance-Risiko-Profil und ein Aufwärtspotenzial von 48 Prozent für die Aktie. Sie argumentieren, dass der jüngste Kursverfall die Aktie unterbewertet erscheinen lasse.

Zusätzlich zu den juristischen Erfolgen und Analystenbewertungen steht Novo Nordisk vor Herausforderungen, insbesondere im Hinblick auf die enttäuschenden Wachstumsraten im zweiten Quartal. Um auf die Preisgestaltung in den USA zu reagieren, hat das Unternehmen angekündigt, die Preise für Nichtversicherte auf 499 US-Dollar zu senken, was eine erhebliche Reduzierung im Vergleich zu den vorherigen Preisen von bis zu 1.000 US-Dollar darstellt. Diese Maßnahme könnte als proaktive Reaktion auf die Bestrebungen der US-Regierung zur Senkung der Medikamentenpreise interpretiert werden.

Insgesamt zeigt sich, dass Novo Nordisk trotz der aktuellen Herausforderungen und der gesenkten Kursziele weiterhin als potenziell attraktives Investment gilt, insbesondere aufgrund der positiven Analystenmeinungen und der juristischen Erfolge in den USA.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,16 % und einem Kurs von 48,69EUR auf Tradegate (22. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.