CTS Eventim: Gewinneinbruch im Q2 – Analysten bleiben optimistisch!

Die Umsätze aus Ticketverkäufen stiegen zwar, jedoch fielen die Einnahmen aus den eigenen Veranstaltungen im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt wuchs der Umsatz nur um 0,3 Prozent auf knapp 796 Millionen Euro, was hinter den Erwartungen der Analysten zurückblieb. Der bereinigte operative Gewinn sank um fast neun Prozent auf über 100 Millionen Euro, während Experten mit einem Anstieg gerechnet hatten. Diese enttäuschenden Zahlen führten zu einem Kursrückgang der Aktie um 7 Prozent auf der Handelsplattform Tradegate.

CTS Eventim, der führende Ticketvermarkter und Konzertveranstalter in Deutschland, hat im zweiten Quartal 2023 einen unerwarteten Gewinneinbruch erlitten. Der Überschuss fiel um fast 25 Prozent auf rund 44 Millionen Euro, was auf rückläufige Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen und hohe Integrationskosten für kürzlich übernommene Unternehmen zurückzuführen ist. Trotz dieser Herausforderungen bleibt Konzernchef Klaus-Peter Schulenberg optimistisch und hält an den Zielen fest, den Umsatz und den bereinigten operativen Gewinn (EBITDA) im laufenden Jahr moderat zu steigern.

Analysten reagierten unterschiedlich auf die Halbjahresergebnisse. Die Deutsche Bank Research senkte das Kursziel für CTS Eventim von 117 auf 109 Euro, behielt jedoch die Einstufung "Buy" bei. Analyst Lars Vom-Cleff äußerte sich optimistisch, dass das Unternehmen seine Jahresziele erreichen kann. Im Gegensatz dazu hat Bernstein Research die Einstufung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 104 Euro belassen, betonte jedoch die Belastungen durch Integrationskosten der übernommenen Unternehmen.

Die enttäuschenden Ergebnisse führten auch am folgenden Handelstag zu einem weiteren Rückgang der Aktienkurse, die um 3 Prozent auf 79,85 Euro fielen. Experten blieben jedoch größtenteils positiv gegenüber den langfristigen Perspektiven des Unternehmens, auch wenn einige ihre Kursziele anpassten. So empfahl MWB Research, den Kursrutsch als Einstiegsmöglichkeit zu nutzen, während Oddo BHF die Empfehlung auf "Neutral" herabstufte, da das Unternehmen erneut enttäuschte.

Insgesamt zeigt CTS Eventim, dass es trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds und interner Schwierigkeiten weiterhin Potenzial für Wachstum gibt, auch wenn die kurzfristigen Ergebnisse nicht den Erwartungen entsprechen.

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,35 % und einem Kurs von 81,00EUR auf Tradegate (22. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.