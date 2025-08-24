Schweizer Bank wegen Korruption verurteilt: 3,5 Millionen Franken Strafe!

In einer bedeutenden internationalen Korruptionsaffäre hat die Schweizer Bundesanwaltschaft die Bank J. Safra Sarasin AG mit einer Geldstrafe von 3,5 Millionen Franken belegt. Die Strafe resultiert aus unzureichenden Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche zwischen 2011 und 2014. Die Ermittlungen, die im Rahmen der "Affäre Lava Jato" seit 2018 laufen, deckten auf, dass die Bank Konten zur Abwicklung von Schmiergeldzahlungen von Unternehmen aus der Erdöl- und Baubranche genutzt hat. Diese Gelder flossen an Führungskräfte des brasilianischen Staatsunternehmens Petrobras. Die Bundesanwaltschaft beziffert den Umfang der Straftaten auf 71 Millionen Franken (ca. 75 Millionen Euro). Eine ehemalige Vermögensverwalterin der Bank wurde zudem zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Die Bank hat auf Einspruch gegen den Strafbefehl verzichtet, wodurch dieser rechtskräftig wurde.

Parallel dazu steigen die Ölpreise weiter an. Am Donnerstag kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent 67,09 US-Dollar, was einem Anstieg von 25 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Preis für die US-Sorte WTI stieg um 23 Cent auf 62,93 Dollar. Der Anstieg der Ölpreise wird durch einen unerwartet starken Rückgang der US-Rohöllagerbestände begünstigt, die nun deutlich unter dem saisonalen Niveau liegen. Trotz der Preiserhöhungen bleibt die Marktentwicklung angespannt, insbesondere im Hinblick auf den Ukraine-Konflikt, der weiterhin die globalen Energiemärkte beeinflusst. Die Situation wird zusätzlich durch das bevorstehende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole geprägt, bei dem Anleger auf Hinweise von Fed-Chef Jerome Powell zu möglichen Zinssenkungen hoffen.

In einem weiteren Zusammenhang klagen Ungarn und die Slowakei über Lieferausfälle nach einem ukrainischen Drohnenangriff auf die russische Ölpipeline Druschba. Die brandenburgische Raffinerie PCK in Schwedt hat jedoch noch ausreichende Erdölvorräte. Die Bundesregierung sieht die Kraftstoffversorgung in Deutschland als gesichert an. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat US-Präsident Donald Trump um Unterstützung gebeten, während die beiden Länder eine Beschwerde bei der EU eingereicht haben. Der Angriff auf die Pipeline hat die bereits angespannten Beziehungen zwischen Ungarn und der Ukraine weiter belastet, da Ungarn den Ukraine-Konflikt als Bedrohung für seine Energiesicherheit wahrnimmt.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 67,84USD auf L&S Exchange (22. August 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.