Voltabox AG übernimmt EKM: Strategischer Schritt für mehr Innovationskraft!

Die Übernahme stellt einen bedeutenden Schritt in der strategischen Integration der EKM in den Voltabox-Konzern dar. Diese Integration wird durch einen Ergebnisabführungsvertrag unterstützt, der bereits von der Hauptversammlung am 8. Juli 2025 beschlossen wurde. Der Vertrag ermöglicht es Voltabox, die Gewinne der EKM künftig vollständig im Konzern zu nutzen, was die wirtschaftliche und steuerliche Effizienz des Unternehmens steigern soll.

Die Voltabox AG, die künftig als Voltatron AG firmieren wird, hat am 21. August 2025 die vollständige Übernahme der EKM Elektronik GmbH bekannt gegeben. Durch den Erwerb des verbleibenden 1%-Anteils von David Franke, dem Geschäftsführer der EKM, hat Voltabox nun die vollständige Kontrolle über das Unternehmen, das sich auf Elektroniklösungen und die Herstellung elektronischer Baugruppen spezialisiert hat. Diese Produkte finden Anwendung in Bereichen wie stationären Energiespeichern, Traktionsbatterien und medizinischer Technik.

David Franke hat seinen Erlös aus dem Verkauf seines Anteils in Höhe von 1 % direkt in den Konzern reinvestiert, indem er über die FAS Beratung und Vermögensverwaltung GmbH mehr als 41.800 Aktien der Voltabox AG zu einem Preis von 5,26 Euro pro Aktie erwarb. Dieser Preis entspricht dem Schlusskurs am Tag der Vertragsunterzeichnung.

Florian Seitz, CFO der Voltabox AG, äußerte sich positiv über den Abschluss des Kaufvertrags und bezeichnete ihn als einen weiteren Meilenstein in der Unternehmensstrategie. Er betonte, dass die vollständige Übernahme der EKM die Grundlage für einen profitablen Konzern schaffe, in dem die zukünftigen Gewinne optimal genutzt werden können.

David Franke, der weiterhin als Geschäftsführer der EKM tätig sein wird, zeigte sich erfreut über die vollständige Integration und betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit für den zukünftigen Erfolg des Unternehmens. Sein Investment in die Voltabox-Aktien sei ein klares Bekenntnis zu dieser strategischen Ausrichtung.

Die Voltabox AG ist im regulierten Markt der Deutschen Börse notiert und bietet technologiegetriebene Lösungen in den Bereichen Batteriesysteme und komplexe Elektronik an. Die Übernahme der EKM wird als strategischer Schritt angesehen, um die Marktposition und Innovationskraft des Unternehmens weiter zu stärken.

Die Voltabox Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -18,27 % und einem Kurs von 6,80EUR auf Tradegate (22. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.