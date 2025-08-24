Österreichische Post schränkt Paketversand in die USA drastisch ein!

Die neuen Zollvorschriften, die auf einen Erlass von US-Präsident Donald Trump zurückgehen, sehen vor, dass die Zollfreiheit für Warenimporte mit einem Wert unter 800 Dollar ab dem 29. August abgeschafft wird. Zukünftig müssen für jeden Artikel Zölle zwischen 80 und 200 Dollar entrichtet werden. Die Österreichische Post erklärte, dass die geänderten Zoll-Prozeduren große Herausforderungen für Postgesellschaften weltweit darstellen, da noch unzureichende Informationen über die notwendigen Verfahren vorliegen.

Die Österreichische Post hat angekündigt, aufgrund neuer Zollregelungen der USA den Paketversand in die Vereinigten Staaten stark einzuschränken. Ab dem kommenden Dienstag werden grundsätzlich keine Warensendungen mehr bearbeitet, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Diese Entscheidung folgt ähnlichen Maßnahmen von Postdienstleistern in Belgien und Skandinavien.

In der Folge wird die Österreichische Post künftig nur noch private Geschenkpakete mit einem Wert von unter 100 Euro sowie Dokumentensendungen in die USA befördern. Für Firmenkunden bleibt als einzige Option ein teurerer Express-Service, der in Zusammenarbeit mit DHL angeboten wird. Diese Maßnahme betrifft auch DHL, der ebenfalls den Paketversand von Deutschland in die USA stark einschränkt. Ab Samstag dürfen nur noch als Geschenk deklarierte Pakete mit einem Wert bis zu 100 US-Dollar verschickt werden. Pakete von Privatpersonen, die diesen Wert überschreiten, können nur noch als teurere Expresssendungen versendet werden. Für Geschäftskunden gelten diese Einschränkungen ab Dienstag.

DHL betonte, dass der Großteil der Privatkunden-Pakete ohnehin unter dem Schwellenwert von 100 Dollar liegt, weshalb die Auswirkungen auf Privatkunden vergleichsweise gering seien. Dennoch bleibt unklar, wie lange diese Einschränkungen andauern werden. Die europäischen Postdienstleister arbeiten bereits an Lösungen, um die gewohnten Dienstleistungen in die USA wieder anzubieten.

Die neuen Zollregelungen und die damit verbundenen Einschränkungen zeigen die weitreichenden Auswirkungen internationaler Handelsvorschriften auf den Paketversand und die Logistikbranche. Die Unsicherheiten über die genauen Verfahren und Anforderungen verstärken die Herausforderungen für Unternehmen, die im internationalen Versand tätig sind.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 40,17EUR auf Tradegate (22. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.