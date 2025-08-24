Walmart kämpft gegen Zölle: Preiserhöhungen und Umsatzprognosen im Fokus!

Um den Auswirkungen der Zölle entgegenzuwirken, hat Walmart angekündigt, die Preise so niedrig wie möglich zu halten. Anstatt die gesamten Kosten der Zölle an die Kunden weiterzugeben, übernimmt das Unternehmen einen Teil der Mehrkosten selbst. Gleichzeitig versucht Walmart, die finanziellen Einbußen durch Preiserhöhungen bei Produkten, die nicht von den Zöllen betroffen sind, auszugleichen. Während Trump behauptet, die Zölle würden nicht zu höheren Preisen für US-Verbraucher führen, bezweifeln viele Wirtschaftsexperten diese Aussage.

Die Importzölle, die von US-Präsident Donald Trump eingeführt wurden, stellen für den Einzelhandelsgiganten Walmart eine zunehmende Herausforderung dar. Konzernchef Doug McMillon äußerte in einer Telefonkonferenz, dass die Kosten für das Auffüllen der Lagerbestände wöchentlich steigen. Er erwartet, dass sich dieser Trend auch im laufenden und im Schlussquartal des Jahres fortsetzen wird. Im vergangenen Quartal lagen die Preise bei Walmart in den USA im Durchschnitt ein Prozent höher als im Vorjahr, was viele amerikanische Verbraucher direkt zu spüren bekommen.

McMillon berichtete, dass sich das Kaufverhalten insbesondere bei Haushalten mit niedrigem und mittlerem Einkommen verändert hat. Trotz der Herausforderungen durch die Zölle hat Walmart seine Umsatzwachstumsprognose für das laufende Jahr angehoben. Die Walmart-Aktie fiel jedoch um 4,5 Prozent im US-Handel, was auf die Unsicherheiten im Zusammenhang mit den Zöllen zurückzuführen sein könnte.

Im zweiten Geschäftsquartal verzeichnete Walmart ein unerwartet starkes Wachstum. Der Konzernchef zeigte sich optimistisch für das laufende Geschäftsjahr und rechnet mit einem währungsbereinigten Umsatzplus von 3,75 bis 4,75 Prozent. Der Erlös stieg im letzten Quartal um 4,8 Prozent auf über 177 Milliarden US-Dollar, wobei die Online-Umsätze besonders stark zulegten. Trotz der Herausforderungen durch die Zölle zieht Walmart weiterhin viele preisbewusste Käufer an und gewinnt auch Kunden aus höheren Einkommensklassen.

Obwohl die Rechts- und Umbaukosten das operative Ergebnis belasteten, stieg der Überschuss aufgrund anderer Finanzgewinne auf über 7 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie erhöhte sich um fast 60 Prozent. Analysten von Jefferies bewerten die Walmart-Aktie weiterhin positiv und sehen Potenzial für Marktanteilsgewinne, trotz der Unsicherheiten durch die Zölle.

Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,15 % und einem Kurs von 96,83EUR auf NYSE (23. August 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.